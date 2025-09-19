Investopia論壇結束　證監會及港交所等與阿聯酋簽合作備忘

投資推廣署周四（9月18日）宣布，阿聯酋領先投資平台和生態系統Investopia於17日在香港舉辦的高峰論壇圓滿結束。是次論壇與滙豐銀行合辦，是Investopia在大中華區的首場活動。由阿聯酋投資部副部長Mohammad Alhawi率領的阿聯酋代表團訪港，包括政府高級官員、行政總裁、商會代表及商界領袖，彰顯了阿聯酋持續深化與香港和中國內地經濟聯繫的堅定承諾。



2025年9月17日，阿聯酋領先投資平台和生態系統Investopia舉辦的高峰論壇圓滿結束。圖為財政司司長陳茂波（中）及阿聯酋投資部副部長Mohammad Alhawi（左）於Investopia論壇進行高端對話。（政府新聞處圖片）

展現阿聯酋與香港積極建立夥伴關係願景

論壇以行政長官李家超視像致辭作為開場。Investopia行政總裁Jean Fares、滙豐銀行香港區行政總裁林慧虹，和投資推廣署署長劉凱旋亦分別致辭。滙豐銀行阿聯酋區行政總裁Mohamed Al Marzooqi主持關於未來商業趨勢的專題討論，探討貿易基建創新如何加速聯通。論壇以財政司司長陳茂波與Mohammad Alhawi的高端對話作結，盡顯阿聯酋與香港積極建立夥伴關係的共同願景。

Investopia香港論壇標誌着阿聯酋與香港合作的新篇章，期間簽署了5項合作備忘錄，涵蓋金融服務、新創企業生態、物流、貿易基礎設施和資本市場等戰略領域。這些協議旨在為高增長潛力企業開闢新的融資渠道，降低雙邊市場准入壁壘，加速重點領域創新，為阿聯酋與香港之間長遠互利的創新和投資渠道奠定基礎。

另3份合作備忘將助力初創企業在兩地設立據點

當中包括香港證監會與阿聯酋證券商品委員會之間簽署的合作備忘錄，為投資基金建立了互認框架，使在一地獲得授權的公共基金能夠通過簡化審批程式在另一地分銷。港交所與阿布扎比證券交易所（ADX）簽署了合作備忘錄，以加強香港與阿布扎比資本市場之間的合作與聯通。Hub71則共簽署了3項合作備忘錄，分別與數碼港、MTR Lab及港深創科園簽署，將助力阿聯酋與香港的初創企業在兩地市場設立據點，並加速獲得政府補助資金。

Investopia自2021年啟動以來，已吸引了來自70多個國家的11,500多名參與者，包括數百名部長級官員和1,000多名全球企業高管。該平台將持續確立其作為塑造全球投資趨勢，以及推動世界經濟前瞻性對話的地位。