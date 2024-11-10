科威特逾20人團體首來港表演　「亞裔藝采」展中外文藝交流優勢

由文化體育及旅遊局以及康樂及文化事務署策劃的「亞藝無疆」藝術節，今日（10日）與多個駐港領事館及駐港海外文化機構合作舉辦「亞裔藝采」，有逾32,000名市民和旅客參加。其中科威特更首次安排逾20人的表演團體來港，向觀眾表演傳統中東樂器和特色民族舞蹈。



由文體旅局、康文署策劃的「亞藝無疆」藝術節，今年繼續與多個駐港領事館及駐港海外文化機構合作舉辦「亞裔藝采」活動。「亞裔藝采」在香港文化中心露天廣場及大堂舉行，共有23個亞洲及「一帶一路」國家和地區參與，透過民族音樂、舞蹈、服飾展示、手工藝和特色小食，展現豐富文化內涵。

文體旅局局長楊潤雄致辭時表示，「亞藝無疆」致力成為一個國際文化品牌，促進不同國家和地區之間的連繫與共融。（政府新聞處圖片）

文體旅局局長楊潤雄（左十）、外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東（左九）、署理康樂及文化事務署署長譚美兒（右九）、「一帶一路」專員何力治（左八），以及參與國家的領事館代表主持典禮儀式。（政府新聞處圖片）

文體旅局局長楊潤雄致辭時表示，「亞藝無疆」藝術節在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，被列為「民生及民心相通類項目」之一。「亞藝無疆」致力成為一個國際文化品牌，促進不同國家和地區之間的連繫與共融。

科威特交響樂團和哈邁德．賓．侯賽因民俗表演團逾20位成員從科威特來港參與。（政府新聞處圖片）

本次活動中，科威特首次安排逾20人的表演團體，包括科威特交響樂團成員和哈邁德．賓．侯賽因民俗表演團，為香港觀眾獻演傳統中東樂器和特色民族舞蹈，團隊在前兩日於香港各區演出，以作為「科威特文化、藝術和文學週」活動之一，呈現香港作為中外文化藝術交流中心的優勢。

「亞裔藝采」由今日至本月17日在香港文化中心大堂舉辦「衣香禮影—民族服飾展」，展示亞洲各地人民在節慶活動、歌舞表演等場合穿着的服飾，展覽免費入場。此外，今年參與「亞裔藝采」的國家和地區共有23個，涵括東南亞以及中東國家。