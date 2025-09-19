施政報告記者會｜甯漢豪：分階段美化蘭桂坊街道重鋪路面

【施政報告2025】行政長官李家超周三（17日）發表《施政報告》，發展局及房屋局今日（19日）下午4時召開記者會講解相關措施，預料內容涉及居屋綠置居轉讓限制年期、白居二配額、訂立加快發展北都專屬法例、設北都發展委員會及北部都會區拆牆鬆綁措施等措施。



出席官員包括發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑、發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲、房屋局常任秘書長李佩詩、房屋局副秘書長（策略）章景星。《香港01》即時更新內容。



▼9月17日 特首李家超到立法會宣讀任內第四份施政報告▼



發展局局長甯漢豪（左）、房屋局局長何永賢（右）。（夏家朗攝）

今次《施政報告》提出多項鼓勵私人市場參與市區重建的措施，問及是否因私人發展商的參與反應欠佳，甯表示過去一兩年，房地產市場並非罪旺盛的時候，故私人發展商申請反應較以往慢，近一兩個月則「有多些郁動」。她又指，部分舊樓的容積率高於現時規劃標準，即使重建亦未必能達到原有的密度，因此政府有必要采取措施推動私人發展商參與重建。

房屋局局長何永賢。（夏家朗攝）

【16:45】何永賢指，當局目前正進行11個重建項目，包括彩虹邨及華富邨，今年會公布馬頭圍邨和西環邨重建計劃；她指，當局今次選出最老屋邨模範邨，已經有71年歷史，令重建成本愈來愈重，當局會研究模範邨的重建。

【16:40】房屋局局長何永賢指，接下來5年，總體公營房屋預測建屋量達18.9萬單位，平均每年達3萬單位，為近20年新高，期望在26.27年度公屋綜合輪候時間下降至4.5年。

▼9月19日 發展局及房屋局召開施政報告記者會▼



【16:20】甯漢豪指，今個財政年度預計可以產出150公頃土地，主要來自北都及東涌新市鎮發展。她指，未來十年會準備好2600公頃熟地，大半部分來自北都。她強調，土地準備好不等於馬上推地，會因應市況靈活推出。

【16:20】她指，城市更新不只是老舊樓宇的個更新，也需要更新地標的街道、外墻及公用設施，以保持地標吸引力。當局將統籌建築署、路政署等部門美化蘭桂坊街道，先完成路面重鋪、垃圾收集站美化和使用特色渠蓋等比較簡單快速的工作；第二階段會將這些工程延展到其他街道。她指，如工作又成效，未來會推展到其他地標。

發展局局長甯漢豪。（夏家朗攝）

【16:15】甯漢豪指，本港現時樓宇老化速度嚴峻。她舉例指，過去10年，有50年樓齡以上的樓宇，每年增加500多棟，然而當局每年僅重建160棟。她形容情況值得注意，須加大力度鼓勵市區重建工作，政府亦鼓勵私人市場參與。

【16:10】甯漢豪指，發展局與教育局於今年7月中推出城中學舍，現已經接獲超過150個初步查詢；到9月中，當局正式收到的申請有9個，當中5個獲教育局原則上批准。她表示9個申請均涉及樓宇改裝學生宿舍，分別位於紅磡，上環，旺角等市區，大多為辦公樓。她指，如果這些申請獲批，希望能於18個月内完成。她預計，這些申請可提供大概1500床位。她並指，發展局今年預留至少3個市區全新商業土地，興建城中學舍，稍後邀請市場提交意向書。

▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼



▼施政報告 進一步完善置業階梯▼



▼9月17日 特首李家超在記者會講解施政報告▼

