施政報告｜旅發局推清真認證資助計劃　餐廳認證費減半上限$5千

【施政報告2025】行政長官李家超周三（17日）發表的《施政報告》，提出鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等。旅發局今日（19日）公布推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，由今年9月17日至明年12月31日成功獲得清真認證的餐廳，認證費用可獲半額資助，上限為5,000元。如成功申請，兩個月內可獲發資助。



旅發局表示，本港目前已有195間完成清真認證的餐廳，期望全新的資助計劃能夠鼓勵更多餐飲業界申請清真認證，為穆斯林旅客提供更豐富的餐飲選擇和體驗。



▼9月17日 特首李家超到立法會宣讀任內第四份施政報告▼



▼9月17日 特首李家超第四份施政報告重點▼



+ 39

為配合政府剛公布的《施政報告》，旅發局今日（19日）公布推出「香港餐廳清真認證資助計劃」，只要今年9月17日至明年12月31日成功獲得清真認證的餐廳，並持有效的商業登記證或食物業牌照，可申請認證費用半額資助，上限為5,000元。

申請期即日起至2027年1月31日 每間最多獲資助一次

認證費用資助的申請期，由即日起至2027年1月31日止，每間餐廳於資助計劃期間最多獲取一次。業界可前往旅發局專頁下載申請指引和表格，也可致電專線及電郵查詢詳情。

▼2025.09.11 「一帶一路高峰論壇」穆斯林與會者品嚐粵式清真菜▼



+ 4

需提交清真認證證書等資料 成功申請後兩個月內發資助

業界需要以電郵方式提交商業登記副本、相關牌照副本、清真認證證書和認證費用收據副本等。旅發局將核對申請者提交的資料，完成後以電郵通知結果，如成功申請，兩個月內可獲發資助。

▼香港餐廳清真認證資助計劃查詢方式▼

專頁︰按此 專線︰2807 6953

電郵︰halal@hktb.com

▼2025.04.19 尖沙咀栢麗購物大道舉行首屆清真美食節▼



+ 13

旅發局冀計劃鼓勵更多餐廳申請清真認證

旅發局表示，一直運用「認證、教育和宣傳」三大策略，與餐飲業界攜手完善旅遊配套，提升香港作為穆斯林友善旅遊目的地。目前香港已完成清真認證的餐廳，已由2024年初約100間，增加至195間，局方期望全新的資助計劃，能夠鼓勵更多業界申請清真認證，為穆斯林旅客提供更豐富的餐飲選擇和體驗。