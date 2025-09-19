兩婦中環Bioscor靜脈輸注後現敗血性休克 衞生署令停相關服務
撰文：賴卓盈
兩名57歲女子日前到中環一間名為「Bioscor Hong Kong」的處所接受靜脈輸注後，出現懷疑敗血性休克。衞生署今（19日）指，已指示公司負責人立即停止提供相關高風險醫療服務，並主動聯絡所有近期曾在該處所接受靜脈輸注的顧客，跟進他們的健康情況，暫未發現其他嚴重個案。
衞生署表示，已通知醫院管理局提醒急症室留意相關個案，亦已通知私家醫院，如懷疑遇到其他相關個案，應向衞生署通報。署方指，仍在調查事件，包括引致兩名市民出現嚴重反應的原因，以及有關靜脈輸注產品的來源。署方會繼續與警方保持聯絡，並採取適當跟進。
《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下含有煙酰胺單核苷酸為有效成分並供注射入人體的製品屬藥劑製品，必須獲得香港藥劑業及毒藥管理局註冊後方可在香港銷售或供應。NMN同時亦屬處方藥物（即附表3毒藥）的第1部毒藥，須在醫生指示下使用，只可在藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。
根據《條例》，非法售賣或管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品均屬刑事罪行，一經定罪，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。
