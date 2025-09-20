鰂魚涌戰時炸彈｜關愛隊出動、義工通宵支援　麥美娟：感謝付出

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。警方及消防今午（20日）交代指上午11時48分成功拆彈，現場已安全，會安排居民有序回家及重開封閉道路。



民政及青年事務局在社交平台指，民政處、區議員、關愛隊現正接送居民陸續返回家中休息；昨日東區35隊關愛隊全數出動，灣仔關愛隊亦跨區支援，再加上民安隊、紅十字會等一眾義工通宵照料居民。民政及青年事務局局長麥美娟感謝市民的充分理解和配合，以及各團隊成員的辛勤付出。



昨晚東區35隊關愛隊全數出動 灣仔關愛隊跨區支援

民青局表示，民政處、區議員、關愛隊正接送居民返回家中，稱昨天晚上合共近450名有需要居民入住各區臨時庇護中心，民政處為他們提供床舖、飯盒；東區35隊關愛隊全數出動，灣仔關愛隊亦跨區支援，再加上民安隊、紅十字會等一眾義工通宵照料居民。

有寵物入住臨時庇護中心 民政處提供獨立休息地方

昨晚，民青團隊配合警方進行鰂魚涌濱海街緊急撤離工作，包括安排旅遊巴接送有需要的居民到臨時庇護中心暫居，並在庇護中心內通宵照料居民。

局方稱昨晚有寵物飼主攜同寵物一同入住臨時庇護中心，民政處為寵物提供了獨立休息地方。