鰂魚涌戰時炸彈｜現場解封道路重開 各部門助居民安全有序回家
撰文：凌逸德
出版：更新：
鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。今日（20日）中午近12時許，警方拆彈程序已近完成。現場所見，英皇道東西行行車線及多條內街解封，陸續有小巴、巴士等公共交通工具行經英皇道。
下午1時正，警方、消防、民安隊等多個部門人員，已在地盤對開濱海街戒備，為稍後的道路解封及協助居民回家等工作作準備。至於通宵處理炸彈的爆炸品處理課人員，則繼續留守在地盤正門，及後將炸藥已全數燒毁的炸彈外殼搬至地盤門外。警方其後在下午1時半宣布，炸彈已在上午11時48分安全拆除，會協助居民有序回家及重開封閉道路。
下午2時許，居民在天雨下，由警方、消防、民安隊、區議員、關愛隊等各部門協助下，返回住所。
持續更新交通消息：點擊此連結
▼20日下午2時許，居民回家▼
▼20日中午12時許，陸續解封▼
+1
▼20日上午，封閉的內街如死城▼
警方在凌晨的記者會表示，封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。
若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。
▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼
+3
▼9月19日晚上撤離情況▼
鰂魚涌戰時炸彈︱街坊住社區會堂讚安排妥當 理解疏散：爆炸仲死鰂魚涌戰時炸彈︱封路影響市民返工放工 食肆東主：生意少咗一半鰂魚涌戰時炸彈｜消息:警已鋸開炸彈外殼燒毁炸藥 預今午2時完成鰂魚涌濱海街地盤發現疑戰時炸彈 多人疏散 包括太古坊二座鰂魚涌戰時炸彈｜警著住戶攜寵撤離 議員指通宵拆彈料影響1880戶鰂魚涌戰時炸彈｜18廈6000人疏散 凌晨2時拆彈 盼明日日間完成鰂魚涌戰時炸彈｜美軍ANM65藏500磅炸藥 威力與80年前近乎一樣鰂魚涌戰時炸彈｜大撤離長者不適送院 居民攜寵：淨係執嘢畀隻狗鰂魚涌戰時炸彈｜2018年沙中線地盤現同類型炸彈 花20小時拆彈鰂魚涌戰時炸彈｜女住戶疑遺漏物件 返家遇阻不適 人貓齊送院