鰂魚涌戰時炸彈︱街坊住社區會堂讚安排妥當 理解疏散：爆炸仲死
撰文：林澤鋒
出版：更新：
鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。據知，今日（20日）警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸藥，預計下午2時完成。
昨日民政事務處安排免費穿梭巴士，接載有需要的居民，到東區5個社區會堂暫住。《香港01》記者今日到鰂魚涌社區會堂了解，有街坊稱讚當局安排妥當，亦提供足夠食物和水；並指昨日有警方、消防、民安隊及義工維持秩序及協助居民疏散。濱海街住宅大廈法團主席指暫時未收到解封消息，表示：「（之前）日日都望住個地盤，尋日突然之間話有個炸彈都冇辦法」，又指：「唔係個個都想住會堂，突然話有個炸彈算幸運，如果係起起下爆炸仲死」。
濱海街中興大廈業主立案法團主席王先生憶述，昨日從同事訊息得悉事件，另有警方和民安隊派員到大廈著居民疏散離開並安排暫住社區會堂。他提到，有義工協助年紀老邁及行動不便的居民離開，讚揚當局安排不錯。王生說「之前冇人知（有炸彈），日日都望住個地盤，尋日突然之間話有個炸彈，都冇辦法」，又指「唔係個個都想住會堂，突然話有個炸彈算幸運，如果係起起下爆炸仲死」，他相信當局會妥善處理炸彈，直言不太擔心。
昨日大廈疏散時，管理公司有派保安員維持秩序，以他所知有部分住戶不願離開，需要經由警察及義工勸導。 王生指法團暫時未知當局何時解封，仍有待通知。
街坊黃小姐昨日下午收到鄰居通知，始知需要晚上8時開始撤離。他們先在家中食晚飯及梳洗後，始步行到社區會堂。她指會堂有足夠食物及飲用水，滿意當局安排稱讚「幾體貼」。
▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼
+3
▼9月19日晚上撤離情況▼
