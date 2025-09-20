鰂魚涌戰時炸彈｜凌晨擴大圍封範圍 內街商戶幾乎全落閘如死城
撰文：凌逸德
出版：更新：
鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。據知，今日（20日）警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸藥，預計下午2時完成。
為配合拆彈行動，警方凌晨將封路範圍擴大，記者今早在社區會堂採訪過後，行經附近一帶被封鎖的區域，發現海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業，海灣街亦有食肆關門，華蘭路則有超市在門口張貼告示，指附近發生突發事件，今日要暫停營業。附近一帶儼如死城。
對於疏散及封路安排，市民各持不同意見，有剛下班乘巴士回家的市民遇封路改道下車，卻遇上大雨，但港鐵鰂魚涌A、B出口關閉，大感無奈；亦有受影響居民被安排至社區會堂暫避，稱讚當局安排妥當，並理解疏散的安排。
持續更新交通消息：點擊此連結
警方在凌晨的記者會表示，會將封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。
若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。
▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼
+3
▼9月19日晚上撤離情況▼
鰂魚涌戰時炸彈︱街坊住社區會堂讚安排妥當 理解疏散：爆炸仲死鰂魚涌戰時炸彈︱封路影響市民返工放工 食肆東主：生意少咗一半鰂魚涌戰時炸彈｜消息:警已鋸開炸彈外殼燒毁炸藥 預今午2時完成鰂魚涌濱海街地盤發現疑戰時炸彈 多人疏散 包括太古坊二座鰂魚涌戰時炸彈｜警著住戶攜寵撤離 議員指通宵拆彈料影響1880戶鰂魚涌戰時炸彈｜18廈6000人疏散 凌晨2時拆彈 盼明日日間完成鰂魚涌戰時炸彈｜美軍ANM65藏500磅炸藥 威力與80年前近乎一樣鰂魚涌戰時炸彈｜大撤離長者不適送院 居民攜寵：淨係執嘢畀隻狗鰂魚涌戰時炸彈｜2018年沙中線地盤現同類型炸彈 花20小時拆彈鰂魚涌戰時炸彈｜女住戶疑遺漏物件 返家遇阻不適 人貓齊送院