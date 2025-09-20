鰂魚涌戰時炸彈｜凌晨擴大圍封範圍　內街商戶幾乎全落閘如死城

鰂魚涌濱海街16至22號一地盤，昨午（19日）發現一個約1.5米長、1,000磅的美軍「ANM65」空投戰時炸彈，當局大規模疏散現場附近大廈，涉及1900戶、約6000人。據知，今日（20日）警方已鋸開炸彈外殼，正在燒毁炸藥，預計下午2時完成。



為配合拆彈行動，警方凌晨將封路範圍擴大，記者今早在社區會堂採訪過後，行經附近一帶被封鎖的區域，發現海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業，海灣街亦有食肆關門，華蘭路則有超市在門口張貼告示，指附近發生突發事件，今日要暫停營業。附近一帶儼如死城。



對於疏散及封路安排，市民各持不同意見，有剛下班乘巴士回家的市民遇封路改道下車，卻遇上大雨，但港鐵鰂魚涌A、B出口關閉，大感無奈；亦有受影響居民被安排至社區會堂暫避，稱讚當局安排妥當，並理解疏散的安排。

持續更新交通消息：點擊此連結

海光街仍間中有市民路過，但幾乎全街的商戶已經落閘，暫時營業。（林澤鋒攝）

警方在凌晨的記者會表示，會將封路範圍擴大，介乎芬尼街至華蘭路之間的英皇道東西行全線封閉，介乎芬尼街至華蘭路之間的海堤街和整條華蘭路行全線封閉，內街糖廠街、海光街、海灣街和部份太古城道因應封閉。

若有車輛沿英皇道東行，只能在芬尼街掉頭，車輛沿英皇道西行，需要經基利路和祐民街掉頭東行，海澤街往海堤街方向行駛的車輛只能經芬尼街出去英皇道，繼而右轉西行，沿太古城道西行的車輛，過了「東隅」後只能右轉入太裕路。

▼鰂魚涌9月19日中午發現戰時炸彈▼



爆炸品處理課人員量度懷疑炸彈的大小。（讀者提供）

鰂魚涌濱海街地盤發現戰時炸彈，為二戰期間美軍「ANM65」空投炸彈。（讀者提供）

爆炸品處理課人員在場檢視懷疑戰時炸彈。（黃偉民攝）

+ 3

▼9月19日晚上撤離情況▼

