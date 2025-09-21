超強颱風樺加沙｜專家料威力或空前　回顧天鴿山竹10號風球襲港

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／天鴿／山竹／10號風球／移動路徑】超強颱風樺加沙暫為年西北太平洋最強颱風。天文台預測其中心附近最高持續風速日內更會升至每小時240公里，受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的超強颱風「天鴿」及2018年的超強颱風「山竹」相若，呼籲市民留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。



香港氣象學會發言人梁榮武表示，據天文台最近預測，樺加沙在接近香港的最高風速可接近190公里或以上，認為有大機率比起山竹影響香港時更強、「威力可以接近空前」，所以無論會否再增強，對本港的威脅不容忽視。



2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」巨災威力無窮，其中山竹當年10號風球生效10個小時，力壓1960年的颱風「瑪麗」，登上「最長命」10號波第二位，更是繼「天鴿」後，連續第二年發出最高熱帶氣旋警告信號，一文回顧當天兩個「魔風」登臨時威力。



超強颱風樺加沙9月21日14時集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）

據菲律賓大氣地球物理天文局（PAGASA），截至當地時間9月21日上午8時，颱風「樺加沙」已經達到超級颱風級別，風速達每小時185公里。（PAGASA）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日14時中心附近最高持續風速每小時 240 公里。（天文台圖片）

9月21日早上7時的衞星雲圖可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙料成為今年暫時「風王」，天文台預測，樺加沙會將持續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部。天文台今日下午指出， 樺加沙環流廣闊，雖然星期一（22日)本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，預告會在星期一中午前後發出一號戒備信號。

天文台預測星期二（23日）稍後天氣開始轉壞，吹強風至烈風（7至9級），星期三（24日）吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風（12級 )，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，呼籲市民盡快做好一切防風、防水浸準備。

內地中央氣象台9月21日中午12的預測顯示，樺加沙將增強至超強颱風風力，並移至珠江口，屆時可能減弱為強颱風或維持超強颱風級別。（ 中央氣象台圖片）

破壞力高低受防風措拖影響 梁榮武：威力可以接近空前

香港氣象學會發言人梁榮武表示，據天文台預測路徑，樺加沙在接近香港的最高風速可接 近190公里或以上，認為有大機會比起山竹對港影響時強，「威力可以接近空前」，所以無論有否機會再增強，對本港的威脅不容忽視。

他強調颱風樺加沙的破壞力受不同因素影響，包括本港大廈玻璃保護等防範措施，「破壞力強過山竹、天鴿，破壞力高啲低啲，要有其他因素夾夾埋埋先可以決定到整體破壞力。」他指現階段無法判斷破壞力如何，但他認為目前看到的天文台最近路徑圖，中心風力比起早前預測的高。

回顧天鴿、山竹肆港破壞力

天鴿襲港 本港多區受持續破壞及水浸

2017年8月「天鴿」來勢洶湧，中心風速一度達每小時185公里，屬「超強颱風」級別，當年鄰近香港都造成極大影響，數小時內天文台發出熱帶風球警告由8號風球升至10號，是當年首個「十號波」，本港多區受持續破壞及水浸。

「天鴿」期間，杏花邨因湧浪及海水倒灌，嚴重水浸，一個地庫停車場更被水幾乎注滿，數十輛私家車被淹沒；大澳水浸，水深一度及腰，潮湧急至沖入居民屋內。

+ 2

「山竹」力壓1960年颱風「瑪麗」 10號波掛足10個鐘

2018年9月位於西北太平洋的「山竹」雙旋共舞下升級為超強颱風，風眼直徑一度達40公里，中心附近最高持續風速為每小時250公里，其威力更問鼎當年「風王」。襲港期間，山竹巨災威力無窮，當年十號颶風信號高掛10個小時，力壓1960年的颱風「瑪麗」，登上「最長命」10號風球第二位，更是繼「天鴿」後，連續第二年發出最高熱帶氣旋警告信號。

山竹破壞力驚人，全港多區慘遭洪水淹沒、淪為澤國，其中紅磡海濱廣場玻璃幕牆爆裂，文件雜物滿天飛；多條主要幹道因受塌樹、水浸及物件堵路而封閉，海陸空交通大受影響，山竹風暴後的破壞更延續影香港多區。

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



+ 5

2018年「山竹」導致紅磡海濱廣場的玻璃窗被狂風掃毀。（張浩維攝）