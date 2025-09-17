施政報告｜財政壓力下資源要分優次　康文署推行市場營運模式升呢

【施政報告2025】新一份《施政報告》涵蓋經濟、社會福利、醫療等多項支援措施，特首李家超出席施政報告記者會時表示，民生是施政初心，但政府面對財政有壓力，儲備較以前少，因此施政要有優次；社會福利、醫療及教育每日開支差不多近10億元，因此要如何平分資源是政府經常要思考的問題。



李家超在施政報告提到一項開創性措施，包括康文署引入市場營運模式，提供多元增值活動，開放市場營運模式就是「升呢」﹐亦是吸引旅遊的一個方法。



特首李家超出席施政報告記者會時表示，民生是施政初心，但政府面對財政有壓力，儲備較以前少，因此施政要有優次。(鄭子峰攝)

近1小時開場白 分享編寫理念 李家超：重視民生

行政長官李家超星今日下午出席新一份施政報告的記者會，他先用近一小時分享編寫時理念等，稱三年來積極改革，不斷以改革求變為重心，凝聚共識讓社會有共識。

他又指，明白社會對施政報告有很多問題，認為是很正常的，施政報告政策都重視策略部署，以及重視長遠規劃及系統布局，今次是改革加部署更全面，兩個主軸都重視發展經濟、改善民生。

社會福利、醫療及教育這三方面用了經常開支60%

李家超指﹐民生是施政初心。不過他表示「我們(政府)面對嘅財政有壓力，大家知道有財赤，我們(政府)儲備較以前少咗」，因此施政需要有優次。在社會福利、醫療及教育這三方面決定優次是「三年嚟都覺得定得啱」，加大資源也是應該的。

李家超續指，這三個範疇用了經常開支60%，每個局平分資源應該有不夠8%，十五個局其實並不平分，但他都覺得重要，長遠而言對所有人有影響。

李家超又提及政府日常開支，在社福方面，每日開支達到3.57億，他指半日內社福已用了近1.8億，三個範疇每日用了差不多近10億，因此要如何平分資源是政府經常要思考的問題。他認為這三個範疇跟民生關係密切，在上任之後不斷增加資源，已經較上任前增加20%或約560億。

引入市場營運模式是「升呢」

李家超提到一項開創性項目包括康文署引入市場營運模式，提供多元增值活動。他指政府與業界等不斷討論如何提升效能，而香港沙灘景色很美，但要令到沙灘更多姿多彩、提升旅遊發展，開放市場營運模式就是「升呢」﹐亦是吸引旅遊的一個方法。