夜經濟｜經民聯提七建議　促鬆綁法規政策　打造「夜消費之都」

經民聯今日（5日）發布《發展香港夜經濟研究報告》，呼籲特區政府將旅遊業與本地特色市集和美食元素結合，並在政策法規上「拆牆鬆綁」，以充分發揮夜經濟的最大效益，為香港旅遊業注入更大動力，致力將香港打造成為充滿活力的夜消費之都。



盧偉國：夜香港是重新激活旅遊業的關鍵拼圖

經民聯指出，今年上半年，香港錄得約2,400萬訪港旅客人次，按年增加12%，反映旅遊業正在復蘇，但香港需要不斷增加旅遊吸引力，。做到「無處不旅遊」、「無時不旅遊」。經民聯主席盧偉國表示，夜經濟正是香港旅遊業必須大力重新激活的關鍵拼圖。

經民聯主席盧偉國（黃浩謙攝/資料圖片）

經民聯提出七大建議，旨在重塑香港夜間活力，吸引更多旅客留港消費，並提升市民的夜間生活體驗。首先是參考內地及海外經驗，明確肯定夜經濟的重要貢獻，並訂立全面推動夜消費的鼓勵性政策。同時，應集合不同持份者，共同商討帶動夜消費的具體策略和措施。

經民聯建議適度放寬土地使用、噪音及衞生等法規限制

第二，經民聯建議政府適度放寬土地使用、噪音、衞生等方面的規定，並彈性執法，為推動夜經濟掃除障礙。

9月5日，經民聯發表《發展香港夜經濟研究報告》。（經民聯facebook）

第三，建議政府利用演唱會等盛事熱度，由文化體育及旅遊局提供旅客專車，引導旅客前往酒吧區和夜市，提供更多消費選擇。同時，加強與盛事主辦方、旅行社、酒店業界等合作，推出包含盛事門票、酒店住宿、主題樂園及景點門票等多元旅遊元素的盛事套票，吸引旅客留港夜消費。

打造「香港地道特色美食薈」 允小販免費進駐

經民聯又建議撥出合適的空置用地或建築物，例如使用率低的公眾街市，打造具吸引力的地標式「香港地道特色美食薈」，允許小販以免駐場費方式進駐，並預留空間予街頭表演等藝術活動，吸引旅客和市民，做到「日夜都旺」。

特區政府在2023年曾開展「香港夜繽紛 」活動，期望重振香港夜經濟，但該活動推動數個月後便悄悄落幕。（廖雁雄攝/資料圖片）

第五，建議政府和港鐵公司盡快跟進並匯報中環機鐵掉頭隧道延展段工程項目的最新進展及時間表，以保留現有整個中環海濱活動空間的完整性。此外，適度放寬演唱會的噪音管制和超時費用限制，增加場地使用便利，提升本地演唱會盛事的吸引力。

促增粵車南下配額 便利自駕遊旅客訪港消中弓山金

其餘兩項建議分別是把握文創風潮，設立墟市夜市，例如在海洋公園山下園區舉辦恆常周末夜市，並將夜市與熊貓IP結合，以及完善夜經濟交通配套，協調港鐵、小巴及的士服務時間，並考慮增設多層機械式泊車位及逐步擴大「粵車南下」配額，便利自駕遊旅客訪港消費。

經民建議汲取廟街經驗，在各區設立墟市或周末夜市，塑造墟市夜經濟。（梁鵬威攝/資料圖片）

經民聯強調，香港作為國際化程度更高的開放城市，擁有足夠的潛力和能力重新打造成為「夜消費之都」。報告中引述了內地及海外的成功經驗，例如廣東的夜經濟活動、新加坡的熟食中心以及英國的博羅市場，證明政府可透過政策創新和跨部門協作，令夜經濟煥發光彩。