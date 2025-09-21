米娜殘餘令多區降雨量超過100毫米　馬會取消沙田賽馬最後2場賽事

天文台今早（21日）發提示，指與前熱帶氣旋米娜殘餘相關的驟雨持續影響本港，天文台於今早（21日）9時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午5時半才取消。從今日凌晨0時至下班5時半，新界多個地區雨量達100毫米以上，包括沙田、大補、青衣等，其中西貢及機場雨量更達140毫米以上。



賽馬會今午表示，由於惡劣天氣導致跑道狀況變差，加上需考慮馬匹及騎師的安全，今日沙田馬場的最後兩場賽事取消。



天文台今日早上發提示，指與米娜殘餘相關的驟雨持續影響本港，預料本港今早雨勢頗大。上午9時10分，天文台發出黃色暴雨警告信號，至10時10分發局部地區大雨提示，指大埔區雨勢特別大，或有嚴重水浸。下午5時半許，天文台才取消黃色暴雨警告信號。

根據天文台數據，從今日凌晨0時至下午5時半，新界多區雨量錄得100毫米以上，包括青衣、大埔、打鼓嶺、沙田等。西貢及赤蠟角雨量更達140毫米以上。