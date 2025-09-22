颱風樺加沙｜市民儲糧　超市蔬菜急凍肉受捧　九龍城有麵包店缺貨

【天文台／打風／樺加沙／搶購食物／超級市場/打風】超強颱風樺加沙來勢洶洶，除了街市出現搶購「囤」人潮外，各大連鎖超級市場、麵包店都有「超前部署」的人到場掃貨，部分貨架接近被清空。



蔬菜急凍肉受青睞 職員頻頻入貨上架

今日（ 22日）下午九龍城區多間大型連鎖超級市場所見，部份超市貨架接近被清空，主要是蔬菜類、其次是急凍肉類及袋裝麵包或個別品牌的即食杯麵。

蔬菜類別中，菜心、白菜仔等較受市民歡迎，其中一間超市的菜業類已被清空。至於肉類都以豬肉、牛扒較多人購買。

由於部份貨架逐漸被清空，有超市職員連忙返貨上架、包括將一包包的菜苗放上貨架，另一邊廂市民看中就即時放進購物籃子當中。

「買夠就夠」市民預無菜轉陣超市

陳先生夫婦到超級掃了一小箱貨，花費約340元，有菜、麵包、雞蛋及急凍餃子等，供一家四口兩三日食糧。問及會否「多得濟」？他們說：「打風唔買嘢？都三日菜啦，四個人（食）。」

有一家五口的麥先生表示，買足夠就好，他預計星期四應可以復常，暫時買了一些急凍的肉類預計可以應付。

不過，他透露因家中由他負責購買食材，「一個人拎唔晒」，因此今天稍遲少少時間都會再去街市補買蔬菜類，對於記者指街市的菜販已經幾乎售罄，陳先生表示不會擔心，他認為可以在超級市場購買。

麵包店無方包 部份下午已售罄

至於打風前夕，通常麵包店的麵包都會被清空，記者下午分兩時段到九龍城附近麵包店，包括連鎖麵包店。

在下午近3時半，見到有個別麵包店人流奇多，不少人哄搶麵包，麵包架大多空蕩蕩，甚至售罄。而遭到搶購一空的麵包有吞拿魚包、腸仔包等有餡麵包。

至於連鎖麵包店也間斷有同類情況，部份人是購買袋裝白方包為主。店員將新鮮出爐的麵包放上麵包架售賣。其中一間麵包店下午3點多有餡麵包仍然供應充足，不過袋裝麵包類則缺貨。

「無晒白方包喎！」原本打算為家人購買方包的馬先生稱，很少看到這麼早的時間已經沒有方包，相信是其他人為了打風而搶購，「好多人聽日冇返工就應該買嚟整早餐食啦。」他又指，九龍城區風災的情況以往也不算嚴重，因此沒有特別為打風而多作購買。