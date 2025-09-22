今日新聞8分鐘｜鋼筋插爆巴士車尾｜樺加沙來襲菜販：直情暴動！

上水鐵路站外塌樹壓傷4人 其中兩人傷勢較為嚴重

上水發生塌樹事故。周日（21日）晚上近11時，據報上水鐵路站近新運路出口位置，有一棵大樹塌下，壓住1男3女。

港航抵大阪航班疑意外啟動逃生梯 回程採安全程序70乘客未能上機

網傳香港航空（Hong Kong Airlines）一班周日（21日)從香港飛往日本大阪關西機場的航班，有乘客於抵達時自行打開飛機門，導致救生滑梯彈出。港航確認於落客期間，右邊機身其中一道緊急逃生門打開同時彈出該門邊的逃生梯，初步懷疑有人意外觸碰到該緊急逃生門手掣而致。

北大嶼山公路鋼筋插爆巴士車尾玻璃 乘客：好彩慢車否則有人受傷

北大嶼山公路今（22日）早發生驚險車禍，一輛滿載城巴車尾玻璃，被尾隨的貨車上鋼筋插穿，幸無人受傷。乘客祝先生向《香港01》憶述事發經過，指當時正睡覺，感到巴士受撞擊所以醒來，發現上層後排滿佈玻璃碎，幸好公路正因前方6車串燒交通意外塞車，車速較慢，感嘆：「如果唔係慢車，或者架車再快啲應該會有人受傷。」

颱風樺加沙．最新消息｜天文台今晚掛3號風球 明午1至4時或改8號

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今午（22日）12時20分發出一號戒備信號，天文台指隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。預料本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。教育局宣布所有學校明日及後日（24日）將停課。

颱風樺加沙｜市民超前部署 街市菜檔近「清零」 菜販：直情暴動

【菜販／肉檔／超強颱風樺加沙／街市／打風】天文台今日（22日）一號戒備信號，明日（23日）或發8號風球。為應對打風，大部份人「超前部署」掃貨，帶旺超級市場、街市及街道人流和生意。其中一間菜檔早早遭街坊客橫掃6、7成貨，檔主形容早上買餸情況「直情暴動」般，菜檔的菜都幾乎售罄，準備今天可以提早收工。

颱風樺加沙．機場｜臨飛前4小時始知有「新機」 旅客轟國泰安排

超強颱風「樺加沙」逐步迫近，天文台考慮今晚（22日）改發3號風球，明日（23日）考慮掛8號風球。今早（22日）在機場 ，大批市民及遊客離港，部份人因颱風襲港而要改機票。

有美國旅客原定乘周三（24日）國泰航班回美國，但昨日（21日）收到航空公司的電郵指航班可能會被取消，及後她透過多個渠道聯絡航空公司不果，至今早才收到電郵，指航班被改至即日的中午約12時，她為此大感不滿，直斥「處理很失敗」。

超強颱風樺加沙｜江門明日起停工、停課 深圳計劃轉移安置40萬人

今年第18號颱風「樺加沙」生成後強度迅速增強，成為今年以來西北太平洋風王，目前仍維持超強颱風級。9月22日，江門市宣布將在全市範圍內漸次實行「五停」措施（即：停課、停工、停產、停運、停業）。深圳市應急管理局則表示，目前全市計劃轉移安置沿海、低窪地帶、工棚人員等約40萬人。

樺加沙襲菲律賓｜強風敲打窗戶嚇醒居民 追風達人直擊現況｜有片

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑／天鴿／山竹】超強颱風樺加沙（Ragasa）周一（9月22日）為菲律賓北部地區帶來狂風暴雨，有民眾分享，強風所產生的噪音把自己從睡夢中吵醒，形容風聲像啟動的機器。