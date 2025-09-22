颱風樺加沙｜天文台審視2因素是否發9號10號風球　至少一個已符合

超強颱風樺加沙正飇向珠江口一帶，天文台今晚（22日）9時40分發出3號風球，並預告明日（23日，星期二）下午2時20分改發8號風球。天文台表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三（24日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測明日及周三本地風力普遍由吹北風7至8級（強風至烈風），增強至吹東至東北風9至10級（烈風至暴風），離岸及高地達由吹9級風增強至12級（颶風），符合其中一個條件。天文台預測動路徑圖顯示，樺加沙周三最近在天文台以南約90公里掠過，而其颶風圈半徑剛90公里，如靠近香港時無縮小，至少港島及以南吹颶風。



超強颱風樺加沙9月22日22時集結在香港之東南偏東約680公里，中心附近最高持續風速每小時230公里。（天文台圖片）

天文台指按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於9月24日（星期三）早上最接近珠江口一帶。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙今晚22時集結在香港之東南偏東約680公里，中心附近最高持續風速每小時230公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。

按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（24日）早上最接近珠江口一帶。

2因素決定需否發更高風球：樺加沙與香港距離及本地風力變化

天文台表示，受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港明日（23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於明日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

明天的天氣：日間短暫時間有陽光 稍後有狂風驟雨及雷暴

天文台預測明日（23日）北風5至6級，稍後7至8級，離岸及高地達9級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

到周三（24日）天氣更惡劣，吹東至東北風9至10級，離岸及高地可能達12級，漸轉東南風，稍後7至8級；天陰，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。

到周四（25日）吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大，海有非常大浪及湧浪。

九天天氣預報可見，本地風力將在明日至周三持續增強，符合改發更高風球條件之一。天文台預測周三稍後風力才回落，但仍料普遍吹烈風，即周三晚上仍會維持8號風球，可能要到周四早上才落波。

天文台9月22日晚上9時50分更新九天天氣預報，預測23至25日受超強颱風樺加沙吹襲。(天文台圖片）

9月21日近正午可見，超強颱風樺加沙的風眼已非常清晰。（Tropical Tidbits圖片）

樺加沙的環流非常巨大，風眼直徑達70公里，有明顯的眼壁。內地中央氣象台風圈資料如下：

7級風圈（強風，風力時速52至62公里）半徑：東北方向480公里；東南方向340公里；西南方向340公里；西北方向480公里

10級風圈（暴風，風力時速88至103公里）半徑：東北方向180公里；東南方向160公里；西南方向160公里；西北方向180公里

12級風圈（颶風，風力時速118公里或以）半徑：東北方向90公里；東南方向80公里；西南方向80公里；西北方向90公里



天文台預測樺加沙周三（24日）早上最接近珠江口一帶，預測移動路徑顯示其會在天文台以南約90公里／沙頭角以南120公里掠過。如樺加沙風維持不變，香港屆時全境將在10級風圈內，而天文台以南更可能被颶風圈覆蓋。