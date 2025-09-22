醫生李宏邦涉誤殺　急症醫生指死者所用藥物　有影響呼吸的副作用

醫生李宏邦7年前涉為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張陷入昏迷，其後不治。陪審團早前雖已裁定李不用就誤殺張的罪名答辯，但控方仍傳召案件的相關證人講述事件。急症室醫生今(22)被傳召作供，他指張院後，一名姓李的老醫生及其子曾先後致電他，並告知張的情況，其中年老的醫生只表示張疑哮喘發作，其子則稱有向張施用強心針等，兩人均無提及曾為張注射Botox或施用過鎮靜劑或止痛藥。



該急症醫生指，張曾接受過的4種鎮靜及止痛藥物中，其中一種或會出現血壓下降及呼吸困難的副作用，另3種藥亦有相對性的解藥，若當時知張曾使用的藥物，可作跟進的治療。



被告李宏邦，93歲。誤殺罪指他於2018年11月12日，在香港因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)。

被告李宏邦(右)原被控誤殺，但因他已93歲，且患有認智障礙，被陪審團裁定不適合答辯。(朱棨新攝)

女死者張淑玲到李宏邦醫生的診所注射Botox後不治，期後發現她亦曾被施用4種不同藥物。

急症科醫生周志偉稱，死者張淑玲曾被施用的4種鎮靜及止痛藥中，其中一種有令血壓下降及呼吸困難的副作用。(朱棨新攝)

張送院前一度呼吸及心跳停止

伊利沙伯醫院急症室顧問醫生周志偉供稱，張淑玲於2018年11月11日下午5時33分，被送至伊院。周指，得知張被送院前，一度沒有呼吸和心跳，救護員曾替她進行心肺復蘇和注射腎上腺素。張同日5時29分，回復呼吸和心跳。

周指張被送院時不清醒，瞳孔擴張，其右前臂有一個靜脈注射的針孔。周向救護員取得報案人的電話後，便致電報案人，以查問張的情況。他指，當時一名男子稱曾替張進行急救，便把電話交給另一名年老的男子接聽。

年長李醫生指張懷疑哮喘發作而求診

周指，一名自稱姓李的家庭醫生向他稱，認識張和其家人一段時間，指張有哮喘病歷。李又指張當日下午3時許，在尖沙咀逛街時突然氣促，懷疑哮喘發作，因此到李的診所求醫。張當時有咳嗽和痰多。至下午4時，她的情況轉差，李開出哮喘藥，並替她進行人工呼吸。

其後另一名聲稱是李醫生兒子的人致予周，該男子稱他亦是一名醫生，他向周透露，曾替張進行心肺復蘇，和注射兩劑強心針，直至救護員到達。

兩李姓父子醫生均未提曾向張施用藥物

周指，李醫生和其兒子都沒有提及曾為張注射Botox，或施用鎮靜藥物Propofol(異丙酚)和Midazolam(咪達唑侖)，或止痛藥Lignocaine(里格卡因)和Pethidine(配西汀)四隻藥物。控方案情，張的血液測試顯示她曾被施用該4種藥物。周續指，張在急症室時已需插喉。血液測試顯示張酸中毒，代表她一定程度缺氧。張同晚約6時轉送至內科的加護病房。

其中一種鎮靜劑有影響呼吸的副作用

周指出，屬鎮靜劑的Propofol，其副作用包括血壓低和影響呼吸。Propofol沒有解毒劑，若病人出現副作用，可提供支援性治療；另外三種藥物則有解毒劑。周指，若知道張曾被注射該些藥物，他會諮詢香港中毒諮詢中心，並跟從中心的建護進行治療。

案件編號：HCCC137/2022