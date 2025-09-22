大坑西邨重建｜平屋依合約要求6戶遷出　官指已非完全法理問題

石硤尾的大坑西邨重建計劃，仍有住户拒遷出，涉及其中6名拒遷居民的案件，今（22日）於區域法院開審。負責重建計公司指，他們是根據合約所定原則，稱租約期滿後，業主便有權收回單位，並指涉案6被告並無特權可拒遷出。法官陳錦泉卻指出，本案未必完全是法理問題，並指大部份居民選擇回遷，並享5年租金津貼，但隨時間過去，相關補貼有機會因工程延遲未能完成，變相將居民放在困難位置，著或要考慮其他幫助居民的方法。



原告為香港平民屋宇有限公司，6名被告：甄國業、曹綽芝、關偉建、馬媚媚、馮德樂和譚蕙蘭。

被告之一的甄國業。(陳蓉攝)

石硤尾大坑西邨的重建計劃，因有住戶未遷出，至今仍未動工。

指被告無提出享有特權可毋須搬遷

原告平民屋宇的開案陳詞指出，現時他們已收回1590多個單位，將依賴「合約不容反悔」及「慣例不容反悔」原則，未見被告方有就此提出反對，亦未見被告有提出享有特權可毋須搬遷。原告稱，租約期滿後，業主有權收回單位。

官指案件非完全是法律問題

法官陳錦泉指，明白須根據法理去處理問題，惟本案中未必是完全的法律問題，似乎是法律方式去表達社會議題。

原告續指，就法律上而言，並沒有被告所指的權益，事實上原告有審核，合資格人士可以回遷，惟部份居民不是居住於村內，或因擁有其他住所，所以不享有權益，亦要跟隨公眾人士的做法。

選擇回遷居民只享5年租金津貼

法官陳錦泉關注，指大部份已搬遷居民選擇回遷，亦享有5年的租金津貼，惟隨時間過去，相關的補貼有機會因工程延遲未能完成，變相將居民放在困難的位置，原告或需因此考慮用其他方法幫助這些居民。陳官又指，高等法院法官高浩文早前下的判辭亦提到，要作貼切的考慮，惟原告稱他們只要求收樓，沒有就中間收益向居民提出申索。

只以租戶形式安置而非給予業權

陳官另指，高院判辭提及原告的工作有公眾性質，但其工作與政府分開，並不屬於公眾性質。被告依賴租約中有隱含條款，當年他們是以光民村的單位「一屋換一屋」以搬入大坑西邨。平屋方回應指，他們是配合政府的指示，以租户形式安置居民，而非給予業權。

陳官另關注指，居民如有業權爭議，應該即時提出，而非如今才就此提出爭議。

案件編號：DCCJ5505、5507、5509、5546、5582/2023、DCCJ39/2024