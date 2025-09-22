颱風樺加沙｜樂富街市搶購食物盛況如年三十　同場檔員都買不到菜

超強颱風樺加沙明日至周三（23至24日）近距離襲港，天文台最快明日下午1時改發8號風球，市民紛紛聞「風」儲糧。樂富街市今日（22日）傍晚有不少打工仔收工後匆匆趕到來買食物。



在該街市水果店工作的市民指下午時已見到人流很多，形容是「年三十晚咁」景況一樣。她因當時工作無法抽身購買，以為可收工後購買，誰知6時多時街市內的菜類已「清零」、無法購買到。不過她稱「收到風」，菜檔仍然會在明天（23日）繼續開工，明天才繼續購買。



樂富街市有菜檔負責人笑容滿面邊數錢向記者說：「託你（記者）鴻福，今日生意好好。」（許湖洪攝）

樂富街市內大部份攤檔傍晚提早收工，不少都是菜檔，所有貨品「清零」。（許湖洪攝）

菜檔「清空」售罄 提早收檔

今日下午近5、6時收工時間，在樂富街市，仍然見到不少市民以及打工仔收工後來搶購食物，但街市內大部份商舖已提早收工，不少都是菜檔，所有貨品售罄便收檔。

有部分菜檔仍然存有少量貨品，繼續以25元一份賣剩下的瓜果，主要是白蘿蔔、荷蘭豆及金針菇類別。

樂富街市內大部份攤檔傍晚提早收工，不少都是菜檔，所有貨品「清零」。（許湖洪攝）

有菜檔負責人笑容滿面邊數錢，續指向記者，「託你（記者）鴻福，今日生意好好」，相信他是指有賴市民街坊支持才能有好生意，其後可能人多突然拒絕記者拍攝。其店員則在一旁招呼客人。

「打工仔」史先生表示未買到蕃茄薯仔，會再「兜轉」街市看看。（許湖洪攝）

打工仔「趕唔切」買不到蕃茄薯仔 寄望明日菜檔開

5時多來到街市的「打工仔」史先生表示幸好算是趕到「買得切」，成功買到雞蛋、豬肉和少量菜。

但他指仍有些未能買到，「我買蕃茄薯仔都買唔到啊而家、豆腐都買唔到」，「未（買）齊，再搵」，他指會再看看其他檔口看看可否有其他替代品，「睇吓會唔會轉買其他嘢。」

帶備車仔買餸的林小姐表示「買唔切菜，已經賣晒喇！」（許湖洪攝）

帶備車仔買餸的林小姐表示「買唔切菜，已經賣晒喇」。她在街市水果店工作，下午的時候已經見到人流很多，形容是「過年之前，即年廿九年三十晚咁」景況一樣。

林續稱，因當時工作無法抽身購買，惟有在收工後購買，但是眼見6時多時街市內的菜類已售罄、無法購買到。不過，她稱「收到風」，菜檔仍然會在明天（23日）繼續開工，因此她不擔心、也打算在明天才繼續購買。

市民在凍櫃用食物爭夾急凍雞翼、豬扒，幸有店員在旁協助，未出現沘亂。（許湖洪攝）

在街市內亦有售賣急凍肉類專門店，傍晚時段人潮洶湧，有市民爭相購買急凍食材，其中有人在凍櫃用食物爭夾急凍雞翼、豬扒，幸有店員在旁協助，未出現混亂。

街市的急凍食材專門店傍晚擠滿人潮。（許湖洪攝）