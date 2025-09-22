颱風樺加沙｜全港11個嚴重水浸高風險黑點一覽　涉大埔、元朗等區

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近，天文台考慮明午（23日）改掛8號風球。渠務署預料，全港11個地區水浸或較嚴重，水位最少0.6米，最多超過1.5米，主要位於新界或離島，各個黑點一文看清。



渠務署總工程師袁嘉慧指，署方已按天文台預測的最高海平面高度，評估全港較高風險的沿岸低窪及當風住宅地區的水浸風險，並已假設黑雨情況下，所有預防措施都未能發揮作用的情況。

全港11個嚴重水浸高風險黑點：

1.大澳

2.鯉魚門

3.三門仔新村

4.大埔墟

5.屯門嘉和里

6.元朗中部低窪地區

7.元朗西北部低窪地區

8.馬鞍山渡頭灣村

9.西貢南圍

10.東涌灣

11.吉澳漁民村



颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？大澳

署方預計，大澳永安街、吉慶街、新基街，水浸深度會介乎0.6米至1米。

署方預計，在大澳永安街、吉慶街、新基街，水深會由0.6米至1米，渠務署已經在永安街一帶安裝擋水板，但署方提醒市民，必須要留意風暴潮會有機會令水位高過擋水板。渠務署並已設立預警系統，會提供水泵及大量沙包予有需要的市民及商戶，並已派強力排水機械人「小禹二號」前往協助，減少風暴潮引致的風險。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？鯉魚門沿海

署方指，鯉魚門沿海的構築物、鯉魚門海傍道、海鮮街的水深，可能會有0.6米至1米。

署方指，鯉魚門是沿海地區，市民必須留意海平面上升時，海水有機會從沿海的構築物或地面的罅隙湧入，故沿海的構築物、鯉魚門海傍道、海鮮街的水深，可能會有0.6米至1米。渠務署已在特定地點安裝臨時水泵，並在海鮮街向海通道放置擋水板，擺放大量沙包予有需要的市民使用。渠務署並已加高可拆式擋水板的高度，足夠應付天文台預計的風暴潮水位。渠務署又已派強力排水機械人「龍吸水」到該處協助，並會在現場為住戶裝上擋水板。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？大埔廣福道、舊墟、三門仔

署方預計，大埔三門仔新村近海的村屋，水深可能會有0.6米至1米。

大埔舊墟汀角路一帶及大埔墟廣福道一帶的低窪地方，當林村河的水位升高的時候，會影響區內排水系統的效能，若下雨會出現水浸，水深約為0.6米至1米。

天文台預料，颱風期間吐露港的水位可能會高達海圖基準面以上5米。署方預計，大埔三門仔新村近海的村屋，水深可能會有0.6米至1米，部門已經為有需要的村屋提供擋水板，並會提醒村民裝置。渠務署已擺放大量沙包，並已派強力排水機械人「小禹一號」到該處候命。

大埔舊墟汀角路一帶及大埔墟廣福道一帶的低窪地方，當林村河的水位升高的時候，會影響區內排水系統的效能，若下雨的時候會出現水浸，水深約為0.6米至1米。另外林村河、大埔河、城門河的河旁通道、單車徑及行人隧道的水深可能會超過1.5米。署方又提醒市民，河水的水位升高時，不要進入。

渠務署已在北盛街、普益里設置充水式的擋水壩，擺放大量沙包予有需要的市民使用，又已派強力排水機械人「龍吸水」到該處候命。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？屯門嘉和里

屯門嘉和里部份低窪村屋的水浸深度，約為0.6米至1.2米。

屯門嘉和里部份低窪村屋的水浸深度，約為0.6米至1.2米。渠務署已經為有需要的村屋提供可拆式擋水板，署方提醒村民應安裝。渠務署已在特定地點安裝臨時水泵、設置沙包牆，擺放大量沙包予有需要的市民使用，又已派強力排水機械人「龍吸水」到該處協助。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？元朗中部、西北部

在元朗中部部份低窪地區，當山貝河的水位升高時，會影響排水的效率，若下雨，大井圍、橫州、山貝河、元朗市中心或會出現0.6米至1米水浸。

在流浮山、上下白泥、坑口村、沙橋村，水深會有0.6米至1米。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？元朗中部部份低窪地區

在元朗中部部份低窪地區，當山貝河的水位升高時，會影響排水的效率，若下雨，大井圍、橫州、山貝河、元朗市中心或會出現0.6米至1米水浸。渠務署已在不同地點設置沙包，供市民取用。

元朗西北部沿海低窪地區，署方提醒市民留意海平面上升的時候，在風暴潮的威脅下，流浮山、上下白泥、坑口村、沙橋村，水深會有0.6米至1米。渠務署會盡全力防止水浸，受影響的市民可前往臨時庇護中心暫避。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？東涌灣沿海

在東涌灣沿海地區，馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣可能出現0.6米至1米的水浸情況。

在東涌灣沿海地區，馬灣涌村、沙咀頭、沙螺灣可能出現0.6米至1米的水浸情況，主要影響臨近海邊的村屋及鐵皮屋。

在吉澳漁民邨，土拓處預計在吉澳西部的海邊村屋及鐵皮屋，有機會受到海水淹浸的影響，深度有機會達0.6米至1米。

在吉澳漁民邨，土拓處預計在吉澳西部的海邊村屋及鐵皮屋，有機會受到海水淹浸的影響，深度有機會達0.6米至1米。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？西貢南圍

在西貢南圍及響鐘地區，風暴潮或會導致部份南圍路附近的村屋出現超過一米水浸。

在西貢南圍及響鐘地區，由於部份南圍路附近的村屋接近海邊，而且位處於低窪地區，風暴潮或會導致有關地區出現超過一米水浸。

颱風樺加沙｜水浸黑點在哪？馬鞍山渡頭灣村

渡頭灣村沙灘旁的鐵皮屋，有機會受到海水淹浸的影響，預計水浸深度可超過一米。

由於受到吐露港特殊地理位置的影響，馬鞍山渡頭灣村預計受到風暴潮的影響可能較大，渡頭灣村沙灘旁的鐵皮屋，有機會受到海水淹浸的影響，預計水浸深度可超過一米。

土拓署表示，在馬鞍山渡頭灣村、西貢南圍及響鐘地區、吉澳漁民村、東涌灣一帶，署方已在去年至今年在居民的同意下，為超過一百棟建築物加設可拆式擋水板，為居民緩解水浸風險。