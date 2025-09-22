颱風樺加沙．交通消息｜高鐵明日下午6時後及周三所有港班次取消

超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台會今晚（22日）9時40分改發3號風球，並會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發8號風球，天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴，料需發更高風球，影響交通服務。



▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

▼9月22日 最新交通消息▼

【19:56】金光飛航公布，9月23日起調整航班安排，只提供有限度服務，以應對可能出現的惡劣天氣情況。已購買9月23至24日往返香港及澳門航班之乘客，可於開航日期起30日內按購票途徑聯繫相關單位申請改期或辦理退票手續。

如透過金光旅遊、各大旅行社、各大澳門酒店購票的客人，請與代理聯繫辦理改期或退票手續；透過金光飛航碼頭售票處、金光飛航網站和金光飛航應用程式購票的客人，請與客戶服務部 customer@cotaiwaterjet.com 辦理退票手續。

【19:56】噴射飛航公布，中國內地航線︰往返香港- 珠海及澳門—蛇口之航班已由即日起暫停服務至另行通知為止。今天噴射飛航港澳航班服務大致維持正常；往返香港及氹仔航班末班航班已經開出。噴射飛航會因應實際天氣情況適作出調整。

【18:26】港鐵公布，由於預期該超强颱風樺加沙會為本港及附近地區帶來惡劣天氣，公司收到內地鐵路單位通知，來往香港西九龍站及內地站點的高鐵列車班次將由明天（23日）起逐步取消：

9月23日（星期二）下午6時前，「部分」來往香港西九龍站及内地站點的的高鐵列次班次取消

9月23日（星期二）下午6時後至9月24日（星期三）全日，「所有」來往香港西九龍站及内地站點的高鐵列次班次取消

如乘客將於以上時段乘搭高鐵，請透過12306網站 (12306.cn) 及應用程式，查閱班次的最新資訊。乘客亦可留意於高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。

【18:05】港珠澳大橋應急救援指揮部辦公室公布，經粵港澳三地協商一致，港珠澳大橋珠海公路口岸將於明日下午3時起暫停出境通關服務，大橋主橋將同步封閉。解封時間將根據颱風情況另行公告，請司機、旅客留意天氣信息和有關交通提示，及時調整出行計劃。

【17:45】九巴及龍運表示，正加緊巡視各巴士總站及巴士站，做好防風措施，包括固定巴士站牌、排隊鐵欄，及加固站長室玻璃窗等；同時已識別部份塌樹或水浸黑點，並預先制定風暴前後的服務安排。

明日（23日）服務方面，九巴及龍運將於天文台宣布懸掛8號風球前兩小時起調動資源，加強服務應對乘客需求，方便市民返回家中；大部分路線將於8號風球生效後約兩小時內陸續暫停服務；部分路線包括九巴路線B1、B9，龍運路線S1、S64系列將於8號風球生效期間維持有限度服務。

因應教育局宣布周二及周三學校停課，九巴下列學校路線及特別班次將於周二及周三（23日、24日）暫停服務或有所調整︰

九龍︰

3D（往慈雲山（南）特別班次及慈雲山（南）開出07:00、07:25班次）、3M（慈雲山（南）特別班次）、5C（毓華街特別班次）、13M（觀塘站特別班次）、14D、17（九龍灣站及麗晶花園特別班次）、23（順天特別班次）、28S、214（寶達特別班次）、214P

路線7B（往紅磡（紅鸞道））14:55至15:55期間班次將臨時調整至每30分鐘一班（八號烈風或暴風信號懸掛期間除外）。

新界東︰

78、78B（皇后山開出06:55、07:06、07:18、07:34班次、早上不經粉嶺南特別班次、下午往皇后山班次）、81K（經駿洋邨特別班次）、82B（美田開出07:25班次）、83K（碩門邨特別班次）、83P、86S、87P、89S（不經圓洲角及落禾沙特別班次）、93M、285A（火炭（駿洋邨）開出07:00班次及火炭站開出15:25班次）、288A、288B、288C、296M（唐明苑特別班次）

路線78A（山麗苑特別班次）將臨時調整如下：

06:25、06:45、07:00、07:15、07:30、07:45及08:05

路線273A所有班次將不經清城路風采中學。

新界西︰

31A、34（大窩口邨富安樓特別班次）、37（早上往葵盛（中）特別班次）、43D、77K（元朗（西）特別班次）、261P（下午往屯門（兆康苑）班次）

【17:00】城巴公布已提前部署並制定服務調整預案：

明日8號風球發出後約2小時維持服務，適時加強服務，以協助市民盡快由工作場所返回住所，隨後主要巴士服務將有序暫停。

因應教育局宣佈明日（23日）及後日（24日）學校停課，城巴的常規學校路線將於上述日期暫停服務，部分路線學校班次亦將暫停。「觀光城巴」開篷觀光巴士路線亦將於明日及後日暫停服務。

下列路線於明日（23日）及後日（24日）暫停服務：

常規學校路線 3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、 90C、91A、93、93A、93C、95P、702A 及 702S

觀光城巴路線 H1、H1S、H2、H2K、H3、H4