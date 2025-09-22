高鐵香港段7周年　港鐵明中午APP派總值$130萬折扣券　附搶券攻略

高速鐵路香港段明日（23日）通車7周年，至今已累計接載超過9,000萬人次乘搭，今年8月份更創下通車以來單月最高客運量記錄。



港鐵今日（22日）公布，明日中午12時透過手機應用程式MTR Mobile，以先到先得的形式，送出合共逾1.4萬張高鐵旅遊團及高鐵車票折扣券，總值超過130萬元。成功搶券的會員，將在APP中「我的收藏」功能內，收到港鐵發放的電子禮券，下文提供詳情的搶券攻略。



高速鐵路香港段2025年9月23日將踏入通車7周年。（資料圖片／廖雁雄攝）

高鐵自通車至今已累計接載超過9,000萬人次乘客。（資料圖片／黃浩謙攝）

港鐵今日公布，今年首8個月乘客量達2,000萬人次，按年增長近20%，8月份更錄得逾320萬人次，為通車以來單月最高客運量記錄。

逾1.4萬張高鐵券中午12時港鐵APP開搶

慶祝高鐵香港段通車7周年及答謝乘客的支持，港鐵明日中午12時推出「高鐵7周年一撳即搶」會員活動，透過手機應用程式MTR Mobile，以先到先得的形式，送出合共逾1.4萬張高鐵旅遊團及高鐵車票折扣券，總值超過130萬元，鼓勵更多乘客體驗高鐵服務。

另外港鐵與多間旅行社將於10月推出「秋色楓景高鐵遊」，讓乘客暢遊多個賞楓賞銀杏熱點，詳情將容後公布。

港鐵9月23日透過MTR Mobile向會員送出總值超過130萬元高鐵旅遊禮券。（港鐵圖片）

高鐵旅遊禮券分為高鐵旅遊團折扣券及高鐵車票折扣券。（港鐵文件截圖）

高鐵旅遊團折扣券必須到指定旅行社報名使用

高鐵車票折扣券︰成功搶券的會員，憑發送到「我的收藏」功能內的電子禮券，在今年 10月31日或之前，登入永安旅遊網站或永安旅遊APP，購買往來香港西九龍站及福田站15日內出發的高鐵車票時，輸入有效「推廣碼」，便可享用優惠。

高鐵旅遊團折扣券︰成功搶券的會員，憑發送到「我的收藏」功能內的電子禮券，到指定旅行社門店，報名參加今年11月30日或之前出發的指定高鐵旅遊團，便可換領優惠。適用旅行社包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、永安旅遊及美味假期。

高鐵去年引入以旅遊專列形式提供點對點特別班次安排，便利不同團體、機構及業界，以靈活安排團體出行。（港鐵圖片）

香港西九龍站持續提升車站設施及服務，以進一步提升旅客的出行體驗，包括「通關情況顯示」實時資訊。（港鐵圖片）

高鐵目前每日提供超過100對列車班次

港鐵表示，高鐵香港段作為連接內地與香港的重要交通基建，現時高鐵每日提供超過100對列車班次，目前直達站點96個，較開通時增加超過一倍。高鐵並配合乘客出行模式的變化，近年持續提升服務，包括︰

．推出「靈活行即日變更車次安排」，為往返香港與福田及深圳北的短途乘客，提供更大彈性與便利，現時每日平均近3,000人次使用



．推出「20次計次票」及「30日定期票」車費優惠，提供予往來香港西九龍站及指定的廣深港段短途終點站，便利經常往返兩地的乘客



．往來香港西九龍站至北京西站及上海虹橋的臥鋪列車，升級至「復興號」，為乘客提供「夕發朝至」的出行選項



．引入以旅遊專列形式提供點對點特別班次安排，方便社會不同團體、機構及業界更靈活安排團體出行



香港西九龍站持續提升車站設施及服務，以進一步提升旅客的出行體驗，包括列車抵達及出閘實時資訊。（港鐵圖片）

香港西九龍站持續提升車站設施及服務，以進一步提升旅客的出行體驗，包括引進新食肆。（港鐵圖片）

香港西九龍站持續提升車站設施及服務，以進一步提升旅客的出行體驗，包括增設桌椅及綠化元素。（港鐵圖片）

近年引進新食肆等持續提升車站設施

港鐵又指，香港西九龍站持續提升車站設施，包括於B1層及B3層的乘客候車區中，增添桌椅及綠化元素。車站亦引進新食肆、銀行及旅遊服務等多元化商戶，以配合不同乘客的需要。此外，車站加強以大型屏幕發布資訊，向旅客提供實時通關情況和列車抵達資訊等，方便乘客及接車人士掌握相關資訊。