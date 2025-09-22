國慶黃金周｜保安局設「口岸通」平台　列各口岸實時平均輪候時間

十一國慶黃金周將至，相信不少港人正計劃北上玩樂，也會有大批內地旅客來港。保安局即日（22日）起推出一站式過關資訊平台「口岸通」，以綠黃紅燈號顯示各個陸路管制站的過關情況，分別對應正常、繁忙及非常繁忙共3個等級，便可一次過取得各陸路管制站旅客和私家車過關平均輪候時間、金巴的及皇巴平均輪候時間等資訊。當局下一階段將引入實時影像，利用先進科技如人工智能，評估各陸路管制站的實時過關情況。



「口岸通」以綠黃紅燈號顯示各個陸路管制站的過關情況，分別對應正常、繁忙及非常繁忙三個等級。（網頁截圖）

「口岸通」提供各口岸平均輪候時間的粗略估算。（資料圖片／蘇煒然攝）

綠黃紅燈號顯示各口岸過關情況是否繁忙

保安局表示，「口岸通」以綠黃紅燈號顯示各個陸路管制站的過關情況，分別對應正常、繁忙及非常繁忙共3個等級，並提供平均輪候時間的粗略估算。相關資訊每15分鐘更新一次，讓旅客掌握最新情況。

以往旅客需要瀏覽多個不同平台獲得「口岸通」的資訊，例如分別於入境處及運輸署流動應用程式，查看管制站出入境大堂內旅客輪候時間和路面交通情況。

「口岸通」提供金巴平均輪候時間等資訊。（資料圖片／張浩維攝）

集合各陸路管制站平均輪候時間 包括金巴及皇巴情況

保安局指，往後旅客只需要瀏覽「口岸通」，便可一次過取得各陸路管制站旅客和私家車過關平均輪候時間、以及金巴和皇巴平均輪候時間等有用資訊。

「口岸通」會實時顯示各陸路管制站的突發情況，包括附近的重大交通事故。如個別管制站的燈號顯示為「非常繁忙」或發生突發情況，旅客可考慮改用其他管制站，或預留充足時間通關。

「口岸通」整合港珠澳大橋珠海口岸的實時過關資訊。（資料圖片／林若勤攝）

整合深圳市口岸或港珠澳大橋的實時過關資訊

此外，「口岸通」亦會整合其他實時資訊連結，包括深圳市人民政府口岸辦公室「i口岸」微信小程序和港珠澳大橋珠海口岸的實時過關資訊、香港即時路面交通情況等，讓旅客方便和快捷地瀏覽。

往後旅客只需要瀏覽「口岸通」，便可一次過取得各陸路管制站旅客和私家車過關平均輪候時間。（資料圖片）

下階段引入實時影像 利用AI評估過關情況

「口岸通」的資訊由入境處、香港警務處及運輸署提供。保安局透露，下一階段將引入實時影像，利用先進科技如人工智能，評估各陸路管制站的實時過關情況，務求為旅客提供更智能化、更準確、更便捷的跨境資訊平台體驗。

近日深港跨境旅客人次屢創新高。（資料圖片／鄭子峰攝）

繁忙時段有需要時增設櫃枱及通道

保安局又指，近日深港跨境旅客人次屢創新高，充分體現深港兩地人民雙向奔赴的深厚情誼，港府一直提前部署，並透過靈活調配人手，於各個繁忙管制站啟用全部檢查櫃枱及通道，並在有需要時增設櫃枱及通道，加強人流和車流的疏導。

面對一次又一次通關高峰，整體通關安排暢順。港府會繼續實施多管齊下的措施，包括「口岸通」平台，為南下和北上的旅客提供更佳的通關體驗。「口岸通」已上載至保安局網頁。按此進入網站