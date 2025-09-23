8號風球放返工安排、預警八號特別告示是什麼？勞工處法例一文看

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙繼續移近廣東沿岸，天文台今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。



「預警八號特別告示」是什麼？打工仔颱風8號或更高風球期間是否要上班？是否可以提早下班？落波後是否2小時內要返工？勞工法例及2024年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》一文看清。



9月22日凌晨3時20分，超強颱風樺加沙的風眼經歷眼壁置換後，變得更巨大。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙繼續移近廣東沿岸，天文台今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。（資料圖片/廖雁雄攝）

預警八號特別告示是什麼？

．由於八號信號生效時會對香港帶來重大影響，停工、停課，在上班時間發出更會造成大量趕回家人潮，天文台由1987年開始試行在八號信號生效前大約2小時發出預警信息，從而令市民對八號信號作出防範及適當安排，盡快回家或到安全地方避風

天文台天氣稿方面，2001年及之前稱為「可能懸掛八號熱帶氣旋警告信號之特別報告」，2002年稱為「可能發出八號熱帶氣旋警告信號之特別報告」，2003年再改稱為「預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告」並維持至今；而英文名稱一直都是「Pre - No.8 Tropical Cyclone Special Announcement」。

此外天文台在Facebook專頁曾把此項預警信息簡稱為「八號預警」；至2020年起在貼文註明為「預警八號特別告示」，而圖示仍為「八號預警」；由2024年颱風桃芝襲港開始，該圖示亦改稱為「預警八號特別告示」。

▼鯉魚門商戶及居民防風災準備▼



+ 4

8號風球僱員返工勞工處基本原則是什麼？

．根據《颱風及暴雨警告下的工作守則》，當八號風球或以上信號生效時，僱主不應要求僱員返工，除非事前有明確的工作協議。僱主需密切留意颱風警告的變化，並將僱員的安全作為首要考量。在撤銷八號風球後，僱員的返工安排需根據以下條件進行調整：

距離下班不足兩小時：僱員無需返回工作地點。

距離下班超過兩小時：僱員需於兩小時內返回工作崗位。

若僱員因特殊情況無法安全返工，僱主應提供必要的交通接送或其他補償措施，以保障僱員在極端天氣下的安全。



▼9月19日 米娜3號風球下尖沙咀海旁▼



+ 5

8號風球期間返工安排指引有什麼？

．颱風在上班前懸掛：僱主應暫停安排僱員返工，並保持聯絡以提供最新工作指引

．颱風在上班途中懸掛：僱主應允許僱員暫停行程，或提供遠程工作選項。

．颱風在上班期間生效：僱主應立即停止非必要工作，並安排僱員安全返回住所或提供臨時安置。

．颱風信號解除後：僱員需根據撤銷時間的長短決定是否返工。



天文台預告掛8號風球/預警八號特別告示可提早下班？

．根據守則，遇上惡劣天氣及「極端情況」，當8號預警或8號信號發出，僱主應在安全情況下讓非指定人員（一般僱員）按預先協定分批離開工作地點或下班。

僱傭雙方應預早協定，員工因惡劣天氣或「極端情況」在工作時間內提早離開工作地點，是否有其他工作安排如遙距工作（如適用）及相關安排的配套」。一些返家途中可能遇到較大困難的僱員，包括懷孕、殘疾、須依靠渡輪服務返回居所，或居住於偏遠地區的僱員，應獲安排優先離開工作地點或下班，主管亦應考慮當時的實際情況（例如交通情 況、個別僱員的特別需要等），作出彈性的處理。

如有需要，僱員可選擇留在公司，僱主應在工作地點開放合適地方讓他們暫避。若僱員須在惡劣天氣或「極端情況」下於工作地點當值，僱主首要考慮他們 的安全及須採取適當的安全措，如工作地點因惡劣天氣有潛在安全風險，應安排他們返回安全的地點。

+ 3

「落波」2小時內要復工？

僱主和僱員應協定和彈性處理在熱帶氣旋及暴雨過後返回工作崗位的合適安排。在執行有關復工安排時，僱主應進一步考慮實際情況及彈性處理僱員個人的不同情況。舉例，僱主可規定黑色暴雨警告信號 / 8號或更高信號 / 「極端情況公布」的指定時間在工作結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內返回崗位，相關復工安排帖僱主和僱員雙方制定。