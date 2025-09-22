颱風樺加沙｜大澳商戶提前三日移走貨物　料破壞力強冀減損失

超強颱風「樺加沙」遂步靠近本港，天文台今日（22日）已預告在明日（23日）下午改發8號風球，會有風暴潮。水浸黑點之一的大澳，居民及商戶今午（22日）已加緊預備，碼頭附近不少店舖門外已設置防水閘板及沙包。



擁有三個舖位的商戶「超前部署」，早在兩天前已開始將貨物移高 ，今天更暫停營業，作最後準備。他又認為水浸必然會發生，「只不過係浸成點咋嘛」。



今午大澳碼頭天色明朗。（董素琛攝）

暴風雨前夕的大澳，碼頭陽光普照，仍有不少遊客到訪。隨着超強颱風「樺加沙」遂步靠近本港，向來是水浸黑點的大澳，居民及商戶已加緊準備，在門外放置沙包、加建防水閘板，以及將貨物移至較高位置等，希望能減低損失。

郭先生早在兩日前已開始把店舖貨物移離地面。（董素琛攝）

郭先生的店舖今日暫停營業，為颱風作最後準備。(董素琛攝)

「華記餐室」老闆今天停業作最後預備 雪櫃放上枱

郭先生在大澳一共有三個舖位，分別為兩間士多，以及餐廳「華記餐室」。他表示，三間店舖早兩日起已開始為即將來到的颱風準備，把貨物移離地面等，店舖今天更暫停營業，作最後預備，現場所見「華記餐室」地面已無放置任何貨物。

郭先生又計劃，稍後將店舖的雪櫃亦放置在枱上，以防水浸浸壞。他認為是次颱風的威力強勁，預料必定會引致水浸，「只不過係浸成點咋嘛」。同為大澳居民的他，已為家中的玻璃窗貼上膠紙防風。

簡太計劃於明早為店舖加建防水閘板。（董素琛攝）

「發記」一共有兩個舖位，出售五金顏料、漆油及衣級等產品，負責人簡太表示，從今早8時起便已開始預備，將貨物放在枱上，以防被水浸濕。她解釋早早預備皆因要準備的事有很多，並計劃於明早為店舖加建防水閘板，指現時「啲客要行出行入」。

她擔心是次打風的風力。被問及颱風帶來的損失，簡太苦笑道：「冇得擔心㗎啦，做餐死咋嘛…… 浸咗都冇計㗎，有一年都係咁啦。」她憶述，2008年颱風黑格比襲港時，水浸至大腿高度，造成貨物損失；及後沿海位置加置河堤和相關擋水設施，至2018年山竹襲港的時候，水浸情況僅至兩級石級，情況大有改善。

崔先生說，沿海位置加建防堤後附近水浸情況已大有改善。（董素琛攝）

圖為沿海位置的河堤。（董素琛攝）

出售花膠、海味等產品的益昌號，店內三名負責人加緊將貨物入箱，並放置在較高位置。其中一名負責人崔先生同樣提到，沿海位置加建防堤後水浸情況已大有改善，被問及會否擔心是次颱風，他笑言：「我喺度幾廿年，冇防堤我都係咁過活啦，唔怕嘅！」不過，他認為是次颱風襲港的氣氛緊張，「全個香港都好緊張。」