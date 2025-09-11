總督察何兆東與妻涉貪案　何擬承認接受利益等4罪　案明年5月答辯

總督察何兆東與其妻涉收受欺詐案商人逾110 萬元現金和禮物，並向該商人洩露警方資料被控。案件今（11日）在區域法院再訊，律師透露控方雙方達成認罪協商，何會承認其中4項罪名，其妻所涉控罪將會存檔處理。法官李慶年遂把案押後至明年5月18日，何到時會正式答辯及作求情，何沒保釋申請繼續還押，其妻則准原有條件保釋。



辯方透露，何擬承認兩項公職人員接受利益，及兩項公職人員行為失當等合共4罪。



被告何兆東曾是灣仔警區助理指揮官（刑事），並曾是署理警司（陳浩然攝）

男被告何兆東（38歲，警務處總督察）被控2項公職人員收受利益，及3項公職人員行為失當罪，指他於2021年8月26日、同年9月12日至2023年1月4日期間，從商人曲海鵬接受共逾114萬元的現金和禮物，包括兩筆各50萬元的現金和價值超過14萬元的禮物，以向曲洩露警方內部資料，包括疑犯及涉案人士資料，以及在警方調查的個案中優待曲或他的朋友。

女被告何妍穎（36歲，家庭主婦）被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪，指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東接受上述利益中價值超過13萬元的禮物而優待曲海鵬。

案件編號：DCCC 1388/2024