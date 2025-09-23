颱風樺加沙｜石澳泳灘掛紅旗禁衝浪 居民不考慮撤離：住喺度㗎嘛
超強颱風樺加沙將至，石澳泳灘今日（23日）已掛起紅旗，有人欲到泳灘滑浪被救生員勸喻離開。居民亦紛紛作最後準備，把沙包堆疊在家門及屋頂。
當年超強颱風「天鴿」及「山竹」吹襲本港時，一名石澳居民的家裏進了水，連屋頂也被吹走。被問及今次會否考慮撤走時，她表示不會，「冇諗過。咁我哋住喺度㗎嘛。」
救生員勸喻欲滑浪人士離開 3位女士沙灘曬太陽
石澳泳灘今日掛起紅旗，顯示在該處游泳會有危險。記者今早約10時到達現場，石澳居民正忙着作最後防風準備，僅得小量人士仍在沙灘曬太陽，但無人下水。有人欲到泳灘滑浪亦被救生員勸喻離開。
遭「山竹」吹走屋頂居民無意撤走：咁我哋住喺度㗎嘛
南區民政事務處有人在現場派沙包予居民。其中一名拿取沙包的居民鄭女士指，她居住的地方近海，所以會盡量在門前堆沙包，亦有備糧。2017年超強颱風「天鴿」及2018年「山竹」吹襲本港時，她的家裏進了水，連屋頂也被吹走。被問及今次會否考慮撤走時，她表示不會：「冇諗過。咁我哋住喺度㗎嘛。」
另一石澳居民李先生不是住在低窪地區，水浸風險不高，但他同樣擔心強風吹走屋頂，所以會以沙包壓實屋頂。
