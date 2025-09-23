颱風樺加沙｜石澳泳灘掛紅旗禁衝浪　居民不考慮撤離：住喺度㗎嘛

超強颱風樺加沙將至，石澳泳灘今日（23日）已掛起紅旗，有人欲到泳灘滑浪被救生員勸喻離開。居民亦紛紛作最後準備，把沙包堆疊在家門及屋頂。



當年超強颱風「天鴿」及「山竹」吹襲本港時，一名石澳居民的家裏進了水，連屋頂也被吹走。被問及今次會否考慮撤走時，她表示不會，「冇諗過。咁我哋住喺度㗎嘛。」



超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，有人在岸上觀浪。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，有人在岸上觀浪。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，有人在岸上觀浪。(廖雁雄攝)

救生員勸喻欲滑浪人士離開 3位女士沙灘曬太陽

石澳泳灘今日掛起紅旗，顯示在該處游泳會有危險。記者今早約10時到達現場，石澳居民正忙着作最後防風準備，僅得小量人士仍在沙灘曬太陽，但無人下水。有人欲到泳灘滑浪亦被救生員勸喻離開。

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，泳灘一早掛了紅旗。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，三位女士在沙灘上曬太陽。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，三位女士在沙灘上曬太陽。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，在東風風力偏強的石澳，9月23日早上，可見泳灘不時有大浪拍岸，三位女士在沙灘上曬太陽。(廖雁雄攝)

遭「山竹」吹走屋頂居民無意撤走：咁我哋住喺度㗎嘛

南區民政事務處有人在現場派沙包予居民。其中一名拿取沙包的居民鄭女士指，她居住的地方近海，所以會盡量在門前堆沙包，亦有備糧。2017年超強颱風「天鴿」及2018年「山竹」吹襲本港時，她的家裏進了水，連屋頂也被吹走。被問及今次會否考慮撤走時，她表示不會：「冇諗過。咁我哋住喺度㗎嘛。」

超強颱風樺加沙逼近香港，鄭女士的家在「天鴿」及「山竹」吹襲本港時，入了水，連屋頂也被吹走，不過今次都不考慮撤走。(廖雁雄攝)

超強颱風樺加沙逼近香港，李先生擔心強風吹走屋頂，所以會以沙包壓實屋頂。

另一石澳居民李先生不是住在低窪地區，水浸風險不高，但他同樣擔心強風吹走屋頂，所以會以沙包壓實屋頂。