颱風樺加沙｜大澳水位明顯上升　海浪拍打上岸　路面淹浸

超強颱風樺加沙來勢洶洶，大澳是水浸黑點，當局連日加強防災部署，包括派發沙包、設置臨時庇護中心及動員紀律部隊人員戒備，亦準備橡皮艇隨時出動。以往打風加上天文大潮，大澳都有嚴重的海水倒灌，入夜後水位明顯上升，路面開始淹浸，不少居民已經加裝擋水板。



▼大澳周二夜晚情況▼



+ 7

晚上約10時，大澳水位明顯上升。在侯王廟附近，海浪拍打至岸上，有白頭浪和湧浪，路面開始淹浸。

白頭浪和湧浪拍打到岸上。（梁鵬威攝）

以往打風加上天文大潮，大澳都有嚴重的海水倒灌，居民加裝擋水板。計算潮汐，預計周三早上5點至11點水位最高。

大澳居民在家中加裝擋水板，有長者預演逃生。（梁鵬威攝）

連接大澳兩岸的主橋都加裝了擋水板，有民安隊成員駐守，居民來往橋的兩邊，都要借助樓梯返過擋水板。

大澳主橋加裝擋水板，居民往來要用樓梯。（梁鵬威攝）

▼大澳周二下午情況▼



+ 2

約下午4時，大澳水面風平浪靜，水位比下午12時前低。大澳是本港水浸黑點之一，當局派出不少警員、民安隊及消防協助居民及商戶防災，例如鞏固防水措施及撤離處於低水位的家具。

現場所見，大澳暫時未受風暴影響，但市面已嚴陣以待，不少人在門口堆起沙包陣，將單車掛高，民安隊亦設置橡皮艇準備隨時出動。

民安隊協助居民搬離處於低水位的家具。（梁鵬威攝）

除此之外，渠務署的人員在場協助設置街道上的擋水板，並在區內放置了大量沙包，有居民推車搬運沙包回家。渠務署亦安排了排水機械人「小禹2號」，在大澳鄉事委員會附近戒備，協助處理水浸。