颱風樺加沙｜「愛妻號」金鐘苦候太太下班：睇下麻煩客幾時放過佢

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台超前部署預告今天（23日）下午會改發八號風球，不少打工仔也在家工作。



《香港01》下午在金鐘海富中心一帶觀察人流少，從事裝修行業的陳先生是少數仍在車站附近的打工仔，不過未能回家是因為要等候任職酒店銷售員的太太下班，「睇下麻煩客幾時放過佢」，陳先生可說是「愛妻號」。



八號風球期間，陳先生在金鐘等候太太下班。（歐陽德浩攝）

「愛妻號」金鐘苦候太太下班：睇下個客幾時放過佢…

在金鐘等候太太下班的陳先生接受《香港01》訪問，指聽到車站廣播才知道天文台已改掛八號風球。他透露太太任職酒店銷售員，要處理完一個「麻煩客」才可下班，笑言「睇下個客幾時放過佢」。

住在馬鞍山的陳先生表示，稍後如無意外都會在金鐘站乘坐港鐵回家，憂慮乘坐巴士會遇上塞車。歐陽德浩攝）

「風假」留家打機及玩貓 儲糧足夠三日用

住在馬鞍山的他表示，稍後如無意外都會乘坐港鐵回家，憂慮乘坐巴士會遇上塞車。他希望有一連兩日的「風假」，不想明天下午就上班，打算今晚會在家中打機及玩貓，家中儲糧足夠，得知會打風後已經買夠三日儲備。

對於天文台的安排，他指最理想今天早上就懸掛八號風球，下午才懸掛「有啲尷尬」，質疑有打工仔食完午飯「返公司坐幾個字」後收工，形容「kick啲囉」。他直言，今次颱風被形容如「世紀風球」，政府超前部署要做多少少，例如天文台懸掛8號的時間可更好。