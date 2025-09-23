颱風樺加沙｜尖沙咀海傍釣魚客「只擔心有無魚」　杏花邨百人追風

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台改掛八號風球後，《香港01》到尖沙咀海傍觀察，仍有市民釣魚。有釣魚客解釋「風越大、魚越貴」，形容只擔心有沒有漁獲，認為水流越亂，釣到魚的機會越大，最終釣到一條魚離開。



杏花邨有近百人在岸邊看風景，民安隊隨後到場驅趕。警方提醒市民，天氣愈來愈差、海浪愈來愈大，市民應留在安全地方，如有市民不聽從警方指示，仍逗留在危險地方，會採取行動。



八號風球期間，兩名男子在尖沙咀海傍釣魚。（王海圖攝）

尖沙咀海傍釣魚客：只擔心有無魚

下午2時許，尖沙咀海傍一度有過百人看風景，包括旅客或附近居民。其中，有兩名男子在岸邊釣魚，其中一名釣魚客向《香港01》表示，水流越亂，釣到魚的機會越大，不過今天有颱風似乎比較難釣魚，平時漁獲會更加好。

其中一名釣魚客向《香港01》表示，水流越亂，釣到魚的機會越大。（王海圖攝）

被問到為什麼八號風球仍要釣魚，他指「落嚟吹下風，風越大魚越貴」，雖然天文台已經發出八號風球，但也不擔心，「只擔心有無魚」。

有市民杏花邨追風。（楊凱力攝）

杏花邨百人追風 警方與民安隊驅趕

杏花邨亦有近百人在岸邊看風景，有圍觀市民對《香港01》表示，天氣有明顯轉差，數米高的海浪拍打上行人路，而他中午十二點多就特地到海邊觀風，「可以影到（浪），返屋企開開心心，同朋友share（分享）」。

民安隊驅趕杏花邨岸邊市民。（楊凱力攝）

警方與民安隊隨後到場驅趕岸邊市民，提醒天氣愈來愈差、海浪愈來愈大，市民應留在安全地方，如有市民不聽從警方指示，仍逗留在危險地方，會採取行動。