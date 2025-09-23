颱風樺加沙｜多區麥當勞逼爆　太安樓店App落單輪候逾150個號碼

天文台今午（23日）改發8號風球，部分食群已暫停營業，連鎖店之一的麥當勞則尚有營業。在社交平台Facebook上，不少網民上傳圖片，指當區的麥當勞大排長龍。其中，在新港城分店，客人輪候自助收銀機付款要排至店舖外；而位於西灣河太安樓的分店，店內擠滿了等候取外賣的客人，職員要馬不停蹄處理客人點餐，透過手機App落單，需排超過150個號碼。



客人在新港城麥當勞分店大排長龍。（麥當勞關注組（香港）圖片）

青衣邨麥當勞分店同樣逼爆客人。（圖片來源：楊菁儀Facebook）

天文台在今日下午2時20分改發8號風球，不少商戶暫停營業，打工仔可提早下班。作為仍有營業的餐廳，麥當勞成為不少人的用餐選擇。在約下午4時，在網民在社交平台Facebook上傳圖片，位於新港城的麥當勞分店大排長龍，在場的客人輪候收銀機付款要排至店舖外，指「自助都要排隊都係第一次見」。該帖文下在網民留言應和，指青衣邨及沙田希爾頓分店同樣如是。

太安樓麥當勞擠滿了等候取餐的客人。（圖片來源：Leung Carcat Facebook）

Facebook截圖

另外，位於西灣河太安樓的分店亦不例外，店內擠滿了等候取餐的客人。從網民上傳的圖片可見，取餐位置已放滿外賣，數名店員要忙於處理客人點餐。該名網民在帖文表示「咩事啊 …？太安樓麥當勞電話落單排超過150個號碼，職員好多，但係冧晒檔」，其他網民見狀在貼文下留言，稱「員工真係慘 又冇得收工又做餐死」、「打風 個個特別肚餓」等。