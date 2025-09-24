颱風樺加沙｜風暴潮越堤浪沖毀將軍澳海濱　男子站立「洪水」中

超強颱風樺加沙為港帶來10號風球，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著，將軍澳海濱繼2018年超強颱風山竹「吹」毀後，今早（24日）所見，由市中心至日出康城整條海旁，不少設施被海浪沖毀，包括市中心公園新籃球場及日出康城海濱遊樂場。



今早在將軍澳海濱公園凸出平台，海浪一個一個湧上去，一名男子站在仿似站在「洪水」中手足無措，幸最後回到安全地方。



將軍澳海濱公園完全失守，風暴潮越堤浪沖散沿岸設施。（網上圖片）

將軍澳海濱公園完全失守，風暴潮越堤浪沖散沿岸設施。（網上圖片）

一名男子在將軍澳海濱公園中不知所措，不過他最後然無恙。（網上影片截圖）

一名男子在將軍澳海濱公園中不知所措，不過他最後安然無恙。（網上影片截圖）

一名男子在將軍澳海濱公園中不知所措，不過他最後安然無恙。（網上影片截圖）

▼9月22日 將軍澳海濱公園一帶情況▼



+ 13

另外，將軍澳市中心至日出康城沿岸而建的行人路及單車路，在近日出康城一段，今早也被不停拍岸海浪沖毀，鋪路石塊散落在地上；康城一個啟用一兩年的兒童遊樂場，也被海浪衝擊，滑梯仍保持住，但其他設施損毀嚴重。

將軍澳市中心至日出康城的一段行人及新建兒童遊樂場，在9月24日早上的風暴中被沖毀。（網上影片截圖）

將軍澳市中心至日出康城的一段行人及新建兒童遊樂場，在9月24日早上的風暴中被沖毀。（網上影片截圖）