颱風樺加沙｜城門河水位上漲淹沒行人路 沙田公園劇場天幕破裂
撰文：吳美松
出版：更新：
超強颱風「樺加沙」正吹襲本港，十號颶風信號現正懸掛。天文台指受顯著風暴潮影響，預計本港今日沿岸增水約2至3米，水位會在中午前後達至最高，普遍可達海圖基準面以上約4米。沙田城門河水位明顯上漲，已淹沒行人路；沙田公園劇場的天幕更不敵強風暴雨而破裂。
十號颶風信號下，有市民拍攝到沙田城門河水位明顯上漲，已淹沒一旁行人路；河面不斷翻起白頭浪，拍打岸邊。而在沙田公園劇場本用來遮風擋雨的天幕，亦不敵樺加沙帶來的暴雨豪雨，被吹至破裂，殘骸倒塌在地上。
颱風樺加沙｜風暴潮越堤浪沖毀將軍澳海濱 男子站立「洪水」中颱風樺加沙有片｜10號風球大樹橫亙第一城 如翻版山竹「返工」圖颱風樺加沙｜西貢百年老樹倒塌砸村屋 清晨7時全港129宗冧樹報告颱風樺加沙｜追風童到杏花邨量度風速：風力仲差過屋企風扇颱風樺加沙｜石澳泳灘掛紅旗禁衝浪 居民不考慮撤離：住喺度㗎嘛颱風樺加沙｜尖沙咀海傍釣魚客「只擔心有無魚」 杏花邨百人追風颱風樺加沙｜「愛妻號」金鐘苦候太太下班：睇下麻煩客幾時放過佢颱風樺加沙｜大澳水位明顯上升 海浪拍打上岸 路面淹浸颱風樺加沙｜多區麥當勞逼爆 太安樓店App落單輪候逾150個號碼