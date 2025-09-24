颱風樺加沙｜城門河水位上漲淹沒行人路　沙田公園劇場天幕破裂

超強颱風「樺加沙」正吹襲本港，十號颶風信號現正懸掛。天文台指受顯著風暴潮影響，預計本港今日沿岸增水約2至3米，水位會在中午前後達至最高，普遍可達海圖基準面以上約4米。沙田城門河水位明顯上漲，已淹沒行人路；沙田公園劇場的天幕更不敵強風暴雨而破裂。



十號颶風信號下，沙田公園劇場天幕破裂，碎片散落地上。（網上圖片）

十號颶風信號下，沙田城門河水位明顯上漲，已淹沒一旁行人路。（網上圖片）

十號颶風信號下，有市民拍攝到沙田城門河水位明顯上漲，已淹沒一旁行人路；河面不斷翻起白頭浪，拍打岸邊。而在沙田公園劇場本用來遮風擋雨的天幕，亦不敵樺加沙帶來的暴雨豪雨，被吹至破裂，殘骸倒塌在地上。