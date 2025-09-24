颱風樺加沙有片｜10號風球大樹橫亙第一城　如翻版山竹「返工」圖

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙為香港帶來10號風球，今日（24日）清晨時間，從大埔駕駛到沙田一帶，可見樺加沙破壞性的風力，塌樹處處。其中在沙田第一城銀城街一個路口，倒塌大樹橫亙行人路及兩條行車線，儼如2018年山竹襲港後「返工」改圖的翻版。現場所見，有市民欲通過塌樹，但行近後發現此路不通，無奈攤手離去。



