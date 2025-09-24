颱風樺加沙｜鯉魚門淪澤國 海鮮街海陸連線 居民急加置沙包抗洪
撰文：董素琛
出版：更新：
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台於今日（24日）凌晨改發10號風球，受風暴潮影響，多區出現水浸，其中水浸黑點鯉魚門，大量海水湧上地面，市民須涉水而行。
另外，水位高度已升至接近民居，居民要加緊放置沙包，防止海水湧入家中。多名渠務署職員在場，強力排水機械人「龍吸水」亦已投入運作。
在社交平台Threads上，有網民於兩小時前，即約早上9時上傳的片段所見，鯉魚門海鮮街的水位已升貼地面，該區頓成澤國。
鯉魚門一帶大部分商戶均未有營業，但有如常營業的商戶在店舖位置開枱食飯，現場所見，海水不斷拍打岸邊，當區水浸情況嚴重，市民需涉水而行。另外，水位高度已升至接近民居，有居民在住屋門外加緊放置沙包，以防海水湧入。多名渠務署職員在場工作，強力排水機械人「龍吸水」亦已投入運作。
+2
