颱風樺加沙｜打風不停市　銀行家需求激增　中環金鐘五星酒店爆滿

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】當超強颱風樺加沙襲擊亞洲金融中心時，香港的銀行家和交易員都待在家裡或預訂辦公室附近的飯店。外電報道，大型國際銀行包括高盛、摩根士丹利及滙豐，在周三凌晨颱風帶來暴雨和大風之前，已告知大多數員工在家工作。滙豐銀行香港總部對面的文華東方酒店幾乎已被訂滿，四季酒店等市中心酒店，以及臨近中環銀行區太古廣場的酒店也已被預訂一空。



文華、四季及金鐘區酒店均爆滿

彭博報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的打風不停市新規以來最大考驗，大多數公司將需要一些員工在辦公室執行交易和定價。由於銀行員工希望避免長途通勤，這導致中心區酒店客房的搶購潮。

原定於週三和週四舉行的一些會議和論壇轉移到線上，其中包括有關固定收益和貨幣的會議。 有些銀行家急忙簽署文件以確保交易順利進行，而其他人則在政府關門前趕往機場趕飛機以完成交易。

超強颱風樺加沙襲港，十號颶風信號生效，港股如常開市。（廖雁雄攝）

紫金黃金國際延長招股期

不過，風暴可能會推遲IPO活動，包括紫金黃金國際﹙2259﹚正尋求籌集32億美元，這是數月來全球最大的首次公開募股，散戶投資者可能還需要一兩天才能在銀行分行下單，該股原定今日「截飛」，終延長招股期至本周四，上市時間延至下周二。