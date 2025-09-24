颱風樺加沙｜愛民邨半世紀歷史細葉榕被吹塌　居民嘆可惜冀能救回

超強颱風樺加沙襲港期間，本港多區有塌樹報告，社區滿目瘡痍。其中在何文田愛民邨，一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，原本長至8層樓高、枝葉茂密，卻不敵強風摧殘倒下。有人對此大感可惜，在帖文下留言指「呢棵樹好靚又大， 可惜」，亦有人希望能救回此樹，「希望救得返棵老樹，同時種樹的地方，空間規劃大範圍一點」。



何文田愛民邨一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，原本茂密茁壯，長至8層樓高。圖片來源：chan_ho_cheong （Threads）

細葉榕不敵強風，慘遭吹至連根拔起倒下。圖片來源：chan_ho_cheong （Threads）

細葉榕不敵強風，慘遭吹至連根拔起倒下。圖片來源：chan_ho_cheong （Threads）

天文台在今日凌晨2時40分發出10號颶風信號，至今日下午1時20分才改掛號風球，本港多區發生多宗塌樹個案。其中在何文田愛民邨遊樂場旁，一棵有逾50年樹齡的細葉榕老樹，原本長得茁壯、枝葉茂密，高達8層樓，卻抵受不了樺加沙的猛烈吹襲，今早被發現連根拔起吹塌倒下，有街坊拍下照片並上載至社交平台Threads，並慨嘆十分可惜。

Threads帖文截圖

有人在帖文下留言，對大樹倒下感不捨，「好慘呀！經歷過咁多次打風都無事，今次終於頂唔住啦！」；亦有人希望當局可救回老樹，「希望救得返棵老樹，同時種樹的地方，空間規劃大範圍一點」、「救得返㗎，榕樹係好有生命力的」。