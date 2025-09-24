颱風樺加沙｜截至早上11時接12宗水浸 56名市民受傷於公院診治
撰文：董素琛
【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台於今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號，本港沿岸水位顯著上升。截至11時，渠務署則收到12宗水浸報告，分別位於全港各區，呼籲居住在高水浸風險地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。
政府1823電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到141宗、208宗和1宗塌樹報告；土木工程拓展署收到1宗山泥傾瀉報告，56名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
水浸個案包括香港富麗敦海洋公園酒店
截至今日早上11時，渠務署確認12宗水浸個案，分別位於杏花邨、城門河畔近大涌橋路及源禾路、將軍澳海濱長廊近唐俊街、林村河畔近廣福橋、沙頭角新樓街、大埔王肇枝中學對出行人隧道、黃大仙翠竹街近鵬程苑、屯門龍鼓灘路、大澳、荃錦公路近木棉下村、香港富麗敦海洋公園酒店及鯉魚門。
渠務署表示，受顯著風暴潮影響，可能引致嚴重水浸，呼籲居住在高水浸風險地區的市民及早遷離居所或到庇護中心暫避。渠務署又呼籲，市民應留意風暴潮和越堤浪所帶來的風險，及早做好防禦措施，盡量避免途經有關地點。
791人入住臨時庇護中心
截至早上11時，政府1823電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到141宗、208宗和1宗塌樹報告；土木工程拓展署收到1宗山泥傾瀉報告。醫管局表示，截至早上11時，56名市民，分別為32男、24女，在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
另外，截至早上10時，民政事務總署在各區共開放50個臨時庇護中心，共有791人入住。
