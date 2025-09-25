富麗敦海洋公園酒店巨浪　太近岸南面對海易當災　林超英提兩疑問

超強颱風「樺加沙」襲港期間，本港多區受到越堤浪衝擊，其中，富麗敦海洋公園酒店有「巨浪」湧入酒店大堂，衝爛落地玻璃門，大堂成為澤國。事件登上各大外媒的新聞頁面，天文台前台長林超英今（25日）早亦在社交媒體轉發報道，又對該處的規劃及工程設計提出疑問。



林超英接受《香港01》訪問分析事件原因，形容酒店的位置「直接貼著岸邊」，南面正對大海，是特別容易受到湧浪影響的區域，當湧浪缺乏緩衝空間，便會直接衝擊酒店。他警告，隨著氣候變化導致颱風越來越強，海平面上升，湧浪和越堤浪的威脅將會加劇，認為本港面向大海的地區，都需要重新評估和加強防護措施。



「洪水」撞爆玻璃湧入大堂。（網上截圖）

富麗敦海洋公園酒店大堂在颱風「樺加沙」襲港期間成為澤國的影片，除了在社交媒體瘋傳，亦引來外媒的關注，英國BBC、美國CNN、NBC等，都有就事件報道。天文台前台長林超英亦有在社交媒體轉載相關報道，指「香港又一則走向世界的國際新聞，十分驚嚇。」他在帖文中亦有提出疑問，「何以會有酒店建在明知有颱風湧浪出現的海邊？何以會以巨幅玻璃面對以噸計的海水？」

天文台前台長林超英。（資料圖片／黃浩謙攝）

天文台前台長林超英在Facebook專載外媒就富麗敦海洋公園酒店大堂水浸的報道，指「香港又一則走向世界的國際新聞，十分驚嚇。」 （Facebook截圖）

酒店緊貼海岸線 湧浪衝至缺緩衝空間

林超英接受《香港01》訪問指，富麗敦海洋公園酒店的位置「直接貼住岸邊」，南面正對大海，前方毫無遮擋。在颱風期間，這種地理位置特別容易受到湧浪影響。

他指出，這些湧浪與普通風浪不同，波長很長，一起一落可達十多秒。當湧浪到達淺水區域時會急劇升高，撞擊岸邊後便會形成「越堤浪」（overtopping wave），即海浪越過堤岸直接打向內陸。

林超英形容，由於酒店緊貼海岸線，缺乏緩衝空間，越堤浪直接衝擊酒店建築，又指如果酒店能夠後退50米，浪水蓋下來後有空間攤開，破壞力可能會減少。

富麗敦海洋公園酒店的大堂相當接近海面。（歐陽德浩攝）

位置向南易受颱風湧浪影響

林超英特別提到2018年超強颱風「山竹」襲港時的情況，當時海怡半島曾出現浪花打上12樓的情況。他認為，這個區域向南的地理特點，以及容易受颱風湧浪影響的事實，在規劃和工程界應該是常識。然而，為何會有2022年才落成的酒店建於如此接近海邊的位置，是他最大的疑問。

林超英又指，現時大型企業和上市公司每年的財務報告都需要加入「氣候風險披露」。他認為，如果酒店發展商有認真評估氣候風險，理應不會選擇在如此高風險的位置興建酒店。

另一個疑問，林超英指是為何酒店會選用玻璃設計，他強調，海水每立方米重達一噸，從網上流傳的影片可見，當日有數以噸計的海水湧入酒店。

至於事後補救措施，林超英認為，當局可能需要在海堤上增設消波設施，例如扭工字形混凝土塊，讓海浪提早破碎，減少衝擊力。

林超英指出，同樣的問題不只在富麗敦海洋公園酒店出現。將軍澳海濱長廊同樣面向東南方大海，缺乏屏障，因此也容易受到颱風湧浪形成的越堤浪影響。他又提到前日將柴灣一家三口捲下海的，正是越堤浪。

他警告，隨著氣候變化導致颱風越來越強、海平面上升，湧浪和越堤浪的威脅將會加劇，即使過往被認為安全的海岸防護設施，現在也需要重新檢視。他提到，港島南區包括海怡半島、香港仔避風塘一帶，以及將軍澳、鯉魚門、筲箕灣、小西灣等本港東面向海的地區，都有需要重新評估和加強防護措施，例如在規劃上加高建築物基座的高度。