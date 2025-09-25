富麗敦海洋公園酒店巨浪爆門　工程師倡沿海建築用最高級強化玻璃

超強颱風「樺加沙」襲港期間，對不少建築物造成損毀，如香港富麗敦海洋公園酒店被海水沖破玻璃、部分防波堤受破壞等。土力工程處前處長、工程師學會前會長陳健碩今早（25日）在電台節目指，本港對沿岸建築的抗風能力沒有特別標準，多靠防波堤抵禦，而颱風帶來最大殺傷力的是浪。他建議沿岸建築業主要考慮採用最高級的強化玻璃，並提高防浪能力，又認為防風措施「冇乜所謂足唔足夠，因為（天氣）會越嚟越極端」。



超強颱風樺加沙9月24日襲港，將軍澳海濱被風暴潮引起的海浪「海嘯式」衝擊，地面、設施及樹木受到嚴重破壞。（廖雁雄攝）

港建築須遵風力技術指引 沿岸建築未設特別標準

陳健碩在港台節目《千禧年代》中指，在超強颱風樺加沙吹襲下，香港整體算安全渡過，政府相當積極，做好預防、警覺及救援工作，但需加強宣傳教育，或增加相關法例的警嚇性，尤其是不熟悉香港情況的遊客。而且本港多海濱長廊，容易吸引市民追風，可考慮風暴時將出入口關閉。

至於在風暴期間，沿岸地區有不少建築物受損，陳健碩提到富麗敦海洋公園酒店被湧浪沖破玻璃門，以及將軍澳大量餐廳同樣被沖至頹垣敗瓦等例子，指香港建築的風力技術指引非常高，但對沿岸建築則沒有特別標準，多只靠防波堤。

超強颱風樺加沙襲港期間，富麗敦海洋公園酒店被洪水沖破玻璃門。（網上影片截圖）

超強颱風樺加沙襲港期間，富麗敦海洋公園酒店被洪水沖破玻璃門。（網上影片截圖）

建議考慮採用最高級強化玻璃

而颱風期間最大殺傷力是浪，湧浪因應其風向、風速及風程會有不同威力，尤其是風程，越遠威力越大，湧浪由深水區湧去淺水區會有破浪效果，並會釋放大量能量，有些浪在遠處或只有2米高，但近岸時可增至2至3層樓高，並將人捲出海，或破壞建築物。

陳健碩建議沿岸建築物的業主要考慮採用最高級強化玻璃，及增強防浪能力，至於增加防水閘等方法，他認為「（防浪工作）冇乜所謂足唔足夠，因為（天氣）會越嚟越極端，你以為今次最嚴重，其實最嚴重嘅都未嚟」。至於如何應對，他指要靠天文台給出意見。

+ 5

海堤高度不可無限增 水流難排走

他續說，本港岸邊防災能力一直有提升，但香港海堤高度有差別，如香港西區、鯉魚門等地，海堤基準面只4米左右，而機場則有6米。不過，海堤高度不可無限量提升，因要方便船隻上人員上岸；將高度加至6米，亦不一定有好處，因為「水流唔返出去，有辣有唔辣」，如大澳曾將海堤由2.8米加至約3米，結果湧上岸的海水不退。

陳健碩認為，可研究在海堤增添能吸收湧浪在破浪時釋出能量的設施，以降低其威力，比向外擴展防波堤更可行。他又指，有些海堤以大石建成，因大石有穩定性，二是大石與大石之間的空氣正可吸收湧浪的能量。