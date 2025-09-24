富麗敦海洋公園酒店沖爆玻璃門　店方有回應：幸無賓客或員工受傷

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今日（24日）凌晨時分改掛10號風球，位於香港仔、近處海邊的香港富麗敦海洋公園酒店海水湧入酒店，海水湧入時目測高如一道門，有疑似住客站不穩跌倒。現場不斷傳出叫聲。



香港富麗敦海洋公園酒店最新回應指，酒店一貫以賓客及員工的安全為首要考量，風暴期間，幸無賓客或員工受傷報告，已加派人手全力應對超強颱風帶來的影響，並確保賓客在安全及舒適的環境安渡颱風。



天文台在今日凌晨2時40分改發十號颶風信號，受到風暴潮影響，低窪地區出現水浸，多個沿海地區捲起大浪。其中位處海邊香港富麗敦海洋公園酒店，玻璃門雖已經加固，但仍無阻海水湧入，從網上流傳的短片所見，有人見狀多次大叫「快啲過嚟」、「走啊」等，呼籲站在門邊的人盡快離開，有人嘗試扶著旁邊的設施，但仍因海水湧入而跌倒，需別人幫忙扶起。從該40秒的短中可見，海水至少兩度「拍打」玻璃門，並湧入酒店內。

海水湧入香港富麗敦海洋公園酒店。（網上短片）

香港富麗敦海洋公園酒店：已加派人手全力應對超強颱風

香港富麗敦海洋公園酒店最新回應指，酒店一貫以賓客及員工的安全為首要考量，風暴期間，幸無賓客或員工受傷報告，已加派人手全力應對超強颱風帶來的影響，並確保賓客在安全及舒適的環境安渡颱風。

有疑似住客在海水湧入時，因站不穩跌倒。（網上短片）

香港富麗敦海洋公園酒店成澤國。（網上短片）