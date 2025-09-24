有片｜富麗敦海洋公園酒店遭巨浪捲新角度　拍片者高喊：成個海咁

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台今日（24日）凌晨時分改掛10號風球，海水湧入位於香港仔、近處海邊的香港富麗敦海洋公園酒店，已加固的玻璃門被洪水沖爆，有人因站不穩而跌倒。從另一條網上流傳的影片所見，洪水從外外湧至酒店範圍，有人呼喊：「成個海咁」。



從另一條網上流傳的片段所見，從外看香港富麗敦海洋公園酒店，巨浪捲入酒店範圍，現場的警鐘聲連綿不斷，有個呼喊：「成個海咁」、「好誇張啊」。

巨浪捲入香港富麗敦海洋公園酒店範圍。（網上短片截圖）

香港富麗敦海洋公園酒店表示，酒店一貫以賓客及員工的安全為首要考量。風暴期間，幸無賓客或員工受傷報告，已加派人手，全力應對超強颱風帶來的影響，並確保賓客在安全及舒適的環境安渡颱風。酒店衷心感謝富麗敦海洋公園酒店團隊緊守崗位，提供專業服務，以及香港特別行政區政府各部門即時動員，提供高效快速的協助。

海水湧入香港富麗敦海洋公園酒店。（網上短片）

有疑人在海水湧入時，因站不穩跌倒。（網上短片）

香港富麗敦海洋公園酒店成澤國。（網上短片）