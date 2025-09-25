「連登仔」叫人披露資料裁罪成　稱因多口留案底　判社服120小時

「連登仔」涉在討論區叫港大迎新營非禮案脫罪的被告，公開該案女事主的個人資料，該「連登仔」經審訊後被裁定一項煽惑他人披露資料罪成，案件今（25日）在東區裁判法院判刑。辯方求情指，被告非有意不尊重女性，他感到悔意，並向事主致歉，又指被告已因「多口」而留下案底。裁判官認為被告或因貪玩而犯案，認為他有一定悔意，判他120小時社會服務令。



被告周卓銘（ 32 歲， 商人），被控一項煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，指他於 2024 年 5 月 7 日至 8 月 7 日之間，在港非法煽惑他人在未獲女子 X 同意下，披露 X 的相片，導致 X 或其家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會導致X 或其家人受到傷害。

被告周卓銘在東區法院被判社會服務令120小時。

求情稱因多口而有定罪紀錄

辯方求情時稱，社會服務令報告指周非有意不尊重女性。他現感到悔意，向事主致歉。辯方又指，周已因「多口」而有定罪紀錄，望裁判官接納報告建議，判他社會服務令。

周因定罪失地產經紀牌

裁判官指周干犯的罪行嚴重，或有深遠影響，令他人𣎴出庭作供，考慮周犯案非為經濟得益，他或因貪玩，未有考慮其嚴重後果，周亦因而定罪，失去地產經紀牌照，接納報告建議，判他120小時社服令。

案件帖文提及港大迎新營非禮案

案情指女事主X曾在2023 年 8 月報警稱，她參加香港大學迎新營時被非禮，事後有人在連登討論區討論事件，並有人在標題上自稱是該非禮案的被告。同日，有用戶在該帖文下留言：「Po條女啲相先啦，除好褲啦」。

周曾指其「Po」另有意思

警方在2024年8月7日拘捕周，周警誡下承認是其帳戶所發的留言，但稱當時只是根據連登討論區的文化，隨便留言，又稱帖文中的「Po」，其意是「Please observe」，即叫其他人先看照片。周又指連登平台屬娛樂性質，只是隨便留言，沒想過要得到任何好處。但控方認為「Po」是指「post」，即發佈之意。

裁判官不接納周的解釋，認為其留言必然是叫他人發佈X的相片，遂裁定他罪成。

案件編號：ESCC3399/2024