颱風樺加沙｜社署籲勿送家人到服務單位　康文署部份場地受損停開

由於三號熱帶氣旋警告信號仍然生效，社會福利署今晨（9月25日）勸諭市民不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。



另外，康樂及文化事務署宣布，由於超強颱風樺加沙導致部份設施損毀，部份場地或設施需暫停開放，以進行清理及緊急維修工程，直至另行通知。



▼9月24日 超強颱風樺加沙襲港▼



+ 22

康文署暫停開放場地或設施如下：

* 香港島

1. 東區：

－ 柴灣游泳池（將於下午一時重開）

－ 小西灣運動場（將於上午十時重開）

－ 柴灣公園網球場（將於上午八時重開）

2. 南區：

－ 包玉剛游泳池（將於下午一時重開）

* 九龍

1. 觀塘區：

－ 佐敦谷游泳池（將於下午一時重開）

2. 深水埗區：

－ 荔枝角公園游泳池（將於上午九時重開）

－ 深水埗公園游泳池（將於上午十時重開）

－ 李鄭屋游泳池（將於晚上七時重開）

3. 黃大仙區：

－ 斧山道游泳池（將於下午一時重開）

－ 斧山道運動場

－ 摩士公園1-4號人造草地足球場

* 新界

1. 離島區

－梅窩游泳池（將於下午一時重開）

2. 葵青區

－ 葵盛游泳池 （將於下午一時重開）

－ 北葵涌賽馬會游泳池 （將於下午一時重開）

－ 青衣游泳池（將於下午七時重開）

3. 北區：

－ 粉嶺游泳池

－ 上水游泳池

4. 西貢區：

－ 將軍澳游泳池（將於下午一時重開）

5. 沙田區：

－ 馬鞍山游泳池（將於上午九時重開）

－ 沙田賽馬會游泳池（將於上午十一時重開）

－ 顯田游泳池（將於晚上七時重開）

6. 荃灣區

－荃景圍胡忠游泳池（將於上午九時重開

7. 屯門區：

－ 屯門游泳池

－ 賽馬會仁愛堂游泳池

－ 屯門西北游泳池

8. 元朗區：

－ 元朗游泳池

－ 天水圍游泳池

* 所有刊憲泳灘