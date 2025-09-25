直擊富麗敦海洋公園酒店災後情況　屹立海濱無石屎圍欄海無防波堤

超強颱風樺加沙昨日（24日）襲港期間，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店地面層在清晨遭到巨浪衝擊，玻璃大門碎裂，湧浪如海嘯衝進地面大堂，有員工被沖倒，幸沒有傷亡。



酒店今日（25日）如常營業，地面層禁止進入，玻璃大門位置以白色木板圍封。富麗敦海洋公園酒店在2022年竣工啟用，即未有經歷2018年超強颱風山竹的考驗。記者目測地面高出海平面約3至4米，岸邊只有一邊金屬圍欄，並無堅固石屎圍欄，酒位又位處香港仔避風塘防坡堤的防護範圍外，猶如「冇厴雞籠」，昨日風暴潮的湧浪高達6至8米，可以如海嘯衝擊酒店大堂玻璃大門。



現場所見，酒店外仍然滿目瘡痍，馬路變成一片沙地，大量廢鐵及玻璃碎仍然遺留在路邊；不過海濱長廊才是重災區，棕櫚樹被強風吹至連根拔起，酒店招牌也倒卧在地上，扶手電梯更是變形及扭曲。



黃竹坑富麗敦海洋公園酒屹立岸邊，9月25日所見，地正距離海平約3至4米，岸邊零設防。（廖雁雄攝）

9月24日清晨，巨浪撞爆玻璃湧入大堂。（網上截圖）

9月25日所見，印上「富麗敦海洋公園酒店」的招牌「倒卧」在地上。（廖雁雄攝）

9月25日所見，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店有工程及維修人員在視察災後情況。（廖雁雄攝）

玻璃大門位置旁邊的木紋外牆板飛脫或扭曲，鐵板則在巨浪的撞擊下變得彎曲及凹陷。（廖雁雄攝）

酒店外的地上滿是玻璃碎。（廖雁雄攝）

颱風湧浪如海嘯般衝入富麗敦海洋公園酒店地面大堂

超強颱風樺加沙昨日蹂躪本港沿海各區，其中南區成為重災區之一，富麗敦海洋公園酒店地面昨日清晨層遭到巨浪衝擊，玻璃大門被撞碎，湧浪如海嘯般衝入地面大堂，數秒間大堂變成水上樂園。不過香港有多間酒店都建於海濱，究竟為何該酒店遭受到的破壞最嚴重？

9月25日所見，富麗敦海洋公園酒店地面層已禁止進入，玻璃大門位置被白色木板圍封。（廖雁雄攝）

地面層禁止進入 玻璃大門位置被木板圍封

酒店地面層已禁止進入，玻璃大門位置被白色木板圍封，側門內放有沙包禁止推開，不過從隙罅窺看，可發現大堂已打掃乾淨，恢復原來的狀態，絲毫沒有水淹的痕跡。玻璃大門位置旁邊的木紋外牆板飛脫或扭曲，鐵板則在巨浪的撞擊下變得彎曲及凹陷，地上滿是玻璃碎。

黃竹坑富麗敦海洋公園酒店9月25日如常營業。（廖雁雄攝）

大量廢鐵仍然遺留在路邊有待處理。（廖雁雄攝）

酒店外馬路變沙地 廢鐵及玻璃碎滿地

富麗敦海洋公園酒店位處海邊，站在玻璃大門外已能夠飽覽遼闊海景。記者今午現場所見，發現酒店外仍然滿目瘡痍，通往水上樂園的「海洋徑」馬路滿地泥濘，變成一片沙地，佈滿鞋印及車胎印，大量廢鐵及玻璃碎仍然遺留在路邊有待處理。

有數名清潔員工在清理玻璃碎、殘枝落葉、倒塌的盆栽等，也有工程及維修人員在觀察環境，疑似為翻新工程做好準備。

9月25日所見，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店通往水上樂園的「海洋徑」馬路變成一片泥灘，路上佈滿鞋印及車胎印。（廖雁雄攝）

9月25日所見，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店通往水上樂園的「海洋徑」馬路滿地泥濘。（廖雁雄攝）

9月25日所見，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店通往水上樂園的「海洋徑」馬路變成一片泥灘。（廖雁雄攝）

9月25日所見，大堂已打掃乾淨，恢復原來的狀態，絲毫沒有水淹的痕跡。（廖雁雄攝）

酒店外海濱，棕櫚樹被強風吹至連根拔起。（廖雁雄攝）

酒店的指示牌倒下。（廖雁雄攝）

花圃上的告示牌或裝飾物等倒下。（廖雁雄攝）

海濱長廊的去水渠被泥沙填滿。（廖雁雄攝）

海濱長廊一小段欄杆受損，部份更被沖走。（廖雁雄攝）

棕櫚樹連根拔起 酒店招牌倒卧地上

馬路旁的海濱長廊更可謂「頹門敗瓦」，數棵棕櫚樹被強風吹至連根拔起；去水渠被泥沙填滿；花圃上的指示牌及裝飾物等倒下，甚至印上「富麗敦海洋公園酒店」的招牌也「倒卧」在地上；一小段海邊的欄杆更被沖走。

海濱長廊設有升降機及扶手電梯通往酒店一樓平台，全部位於岸邊的位置。（廖雁雄攝）

整條電梯嚴重損毀，扶手歪曲、玻璃碎裂，變得滿目全非。（廖雁雄攝）

扶手電梯加裝防水閘也於是無補。（廖雁雄攝）

升降機出入口放置防水閘，但外牆變得「甩皮甩骨」。（廖雁雄攝）

未知升降機槽底是否已滿佈積水。（廖雁雄攝）

升降機外牆「甩皮甩骨」 扶手電梯變形及扭曲

海濱長廊設有升降機及扶手電梯通往酒店一樓平台，全部位於岸邊的位置，因此首當其衝受到湧浪衝擊。雖然升降機出入口放置防水閘，但外牆變得「甩皮甩骨」，未知升降機槽底是否已滿佈積水。整條扶手電梯更是嚴重損毀，扶手變形及扭曲、玻璃碎裂，變得面目全非。

酒店岸邊已放滿一整排離岸石，用於防範海浪的侵蝕及破壞，目測地面高出海平面約3至4米。（廖雁雄攝）

酒店正對南中國海北部，不屬於香港仔避風塘防坡堤的防護範圍內。（廖雁雄攝）

目測一旦強勁的熱帶氣旋轉吹東南風，滔天巨浪直抵南區一帶海域，源源不絕湧往岸上。（廖雁雄攝）

目測地面與海平面的距離約有3至4米 岸邊無堅固防海浪圍欄

其實富麗敦海洋公園酒店在2022年7月18日竣工啟用，即沒有經歷2018年山竹及2017年天鴿等颱風的考驗，雖然酒店的岸邊已放滿一整排離岸石，用於防範海浪的侵蝕及破壞，記者目測海平線與地面的距離約有3至4米，因此可推測昨日的巨浪起碼高達6至8米，才可直奔至酒店大堂。

而酒店正對南中國海，不屬於香港仔避風塘防坡堤的防護範圍內，惟面對如此惡劣的環境，海濱長廊卻沒有設置堅固防海浪圍欄，因此猶如「冇厴雞籠」，一旦強勁的熱帶氣旋來襲，滔天巨浪直抵南區一帶海域後，源源不絕湧往岸上，最終釀成今次的災情。

最靠近大海的香港仔避風塘防坡堤已嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截。（廖雁雄攝）

香港仔避風塘防坡堤多塊巨型混凝土倒塌。（廖雁雄攝）

香港仔避風塘防坡堤巨型混凝土倒塌

樺加沙威力之強勁，連香港仔避風塘防坡堤也無法抵擋，其中最靠近大海的一條已嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截，多塊巨型混凝土倒塌，可見當時的威力相當驚人。

其後記者向職員了解情況，得知酒店今日如常營業，但封閉地面樓層，住客不能乘住升降機前往，只能夠從一樓的門口進出，另外二樓的泳池也暫時封閉。而翻查今日入住的房價，海景特大雙床房索價1,350元。