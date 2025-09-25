直擊富麗敦海洋公園酒店災後情況 屹立海濱無石屎圍欄海無防波堤
超強颱風樺加沙昨日（24日）襲港期間，黃竹坑富麗敦海洋公園酒店地面層在清晨遭到巨浪衝擊，玻璃大門碎裂，湧浪如海嘯衝進地面大堂，有員工被沖倒，幸沒有傷亡。
酒店今日（25日）如常營業，地面層禁止進入，玻璃大門位置以白色木板圍封。富麗敦海洋公園酒店在2022年竣工啟用，即未有經歷2018年超強颱風山竹的考驗。記者目測地面高出海平面約3至4米，岸邊只有一邊金屬圍欄，並無堅固石屎圍欄，酒位又位處香港仔避風塘防坡堤的防護範圍外，猶如「冇厴雞籠」，昨日風暴潮的湧浪高達6至8米，可以如海嘯衝擊酒店大堂玻璃大門。
現場所見，酒店外仍然滿目瘡痍，馬路變成一片沙地，大量廢鐵及玻璃碎仍然遺留在路邊；不過海濱長廊才是重災區，棕櫚樹被強風吹至連根拔起，酒店招牌也倒卧在地上，扶手電梯更是變形及扭曲。
颱風湧浪如海嘯般衝入富麗敦海洋公園酒店地面大堂
超強颱風樺加沙昨日蹂躪本港沿海各區，其中南區成為重災區之一，富麗敦海洋公園酒店地面昨日清晨層遭到巨浪衝擊，玻璃大門被撞碎，湧浪如海嘯般衝入地面大堂，數秒間大堂變成水上樂園。不過香港有多間酒店都建於海濱，究竟為何該酒店遭受到的破壞最嚴重？
地面層禁止進入 玻璃大門位置被木板圍封
酒店地面層已禁止進入，玻璃大門位置被白色木板圍封，側門內放有沙包禁止推開，不過從隙罅窺看，可發現大堂已打掃乾淨，恢復原來的狀態，絲毫沒有水淹的痕跡。玻璃大門位置旁邊的木紋外牆板飛脫或扭曲，鐵板則在巨浪的撞擊下變得彎曲及凹陷，地上滿是玻璃碎。
酒店外馬路變沙地 廢鐵及玻璃碎滿地
富麗敦海洋公園酒店位處海邊，站在玻璃大門外已能夠飽覽遼闊海景。記者今午現場所見，發現酒店外仍然滿目瘡痍，通往水上樂園的「海洋徑」馬路滿地泥濘，變成一片沙地，佈滿鞋印及車胎印，大量廢鐵及玻璃碎仍然遺留在路邊有待處理。
有數名清潔員工在清理玻璃碎、殘枝落葉、倒塌的盆栽等，也有工程及維修人員在觀察環境，疑似為翻新工程做好準備。
棕櫚樹連根拔起 酒店招牌倒卧地上
馬路旁的海濱長廊更可謂「頹門敗瓦」，數棵棕櫚樹被強風吹至連根拔起；去水渠被泥沙填滿；花圃上的指示牌及裝飾物等倒下，甚至印上「富麗敦海洋公園酒店」的招牌也「倒卧」在地上；一小段海邊的欄杆更被沖走。
升降機外牆「甩皮甩骨」 扶手電梯變形及扭曲
海濱長廊設有升降機及扶手電梯通往酒店一樓平台，全部位於岸邊的位置，因此首當其衝受到湧浪衝擊。雖然升降機出入口放置防水閘，但外牆變得「甩皮甩骨」，未知升降機槽底是否已滿佈積水。整條扶手電梯更是嚴重損毀，扶手變形及扭曲、玻璃碎裂，變得面目全非。
目測地面與海平面的距離約有3至4米 岸邊無堅固防海浪圍欄
其實富麗敦海洋公園酒店在2022年7月18日竣工啟用，即沒有經歷2018年山竹及2017年天鴿等颱風的考驗，雖然酒店的岸邊已放滿一整排離岸石，用於防範海浪的侵蝕及破壞，記者目測海平線與地面的距離約有3至4米，因此可推測昨日的巨浪起碼高達6至8米，才可直奔至酒店大堂。
而酒店正對南中國海，不屬於香港仔避風塘防坡堤的防護範圍內，惟面對如此惡劣的環境，海濱長廊卻沒有設置堅固防海浪圍欄，因此猶如「冇厴雞籠」，一旦強勁的熱帶氣旋來襲，滔天巨浪直抵南區一帶海域後，源源不絕湧往岸上，最終釀成今次的災情。
香港仔避風塘防坡堤巨型混凝土倒塌
樺加沙威力之強勁，連香港仔避風塘防坡堤也無法抵擋，其中最靠近大海的一條已嚴重破損，被巨浪橫腰斬開一截，多塊巨型混凝土倒塌，可見當時的威力相當驚人。
其後記者向職員了解情況，得知酒店今日如常營業，但封閉地面樓層，住客不能乘住升降機前往，只能夠從一樓的門口進出，另外二樓的泳池也暫時封閉。而翻查今日入住的房價，海景特大雙床房索價1,350元。