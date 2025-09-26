簡樸房草案三讀通過　明年3.1起登記　何永賢料租金不會大幅上調

立法會今日（26日）三讀通過《簡樸房條例草案》，日後住宅樓宇分間單位須滿足相關的最低標準並獲認證為「簡樸房」方可出租作居住用途，以確保相關分間單位能提供合理和安全的居住環境。



草案通過後，預計明年3月1日起生效，現存分間單位於生效後12個月內登記可獲36個月寬限期，以便逐步進行改造工程及申請「簡樸房」認證。房屋局局長何永賢今發言時表示，簡約公屋及過渡性房屋繼續推進，如有更多合理居所選擇，市場就會減少對分間單位需求會減低，因此預計分間單位租金水平在制度推行後難有大幅上調的空間。



房屋局局長何永賢。（梁鵬威攝）

條例旨在規管「劏房」租賃，為有關租客提供多方面的保障，包括為期四年（首租期兩年和次租期兩年）的租住權保障；限制續租時的租金加幅，不得高於估價署就所有類別的私人住宅物業編製和公布的全港性租金指數在相關期間的百分率變動，上限為10%；及禁止業主向租客濫收公用設施及服務費用（例如水費、電費）等。

何永賢：未來有更多簡約公屋及過渡性房屋 料市場減少對分間單位需求

房屋局局長何永賢表示感謝議員的意見，房屋供應早前不足，住在劏房市民令人心痛，不應在香港這個國際大都會出現，過去三年扭轉頭輕尾重的情況。她表示，預期7成分間單位簡單裝修就可以符合標準，預計現時居住環境問題較差的分間單位會逐漸被淘汰。

她指租金規管，頭兩年及後兩年之間，續租的加幅不能高於私人市場物業的全港性租金指數相關期間的百分比變動，上限10%。加上公屋會增加，簡約公屋及過渡性房屋繼續推進，大家對分間單位需求會減少，如有更多合理居所選擇，市場就會減少對分間單位需求會減低，因此預計分間單位租金水平在制度推行後難有大幅上調的空間。

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

簡樸房｜「簡樸房」至少有一扇可開啟的窗戶，須面向街道、通道巷、庭院、半圍封天井等。（立法會文件）

簡樸房｜圖為不合標準的「簡樸房」窗戶，面向四邊圍封的天井。（立法會文件）

明年3月起接受登記認證 為期12個月

政府早前向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起，開始接受劏房登記和「簡樸房」認證申請。登記期為期12個月，期內完成登記的單位可獲劃一36個月的寬限期，讓已登記業主或營運者改動單位和申請認證，以符合法例標準。而寬限期前6個月定為「倒數期」，換言之即是2029年9月1日起，禁止已登記但無有效認證的單位訂立新租賃。

至於執法方面，將於2027年3月1日起開始實施。當局強調，會透過社工協助受影響住戶尋找居所搬遷，為有需要的住戶暫時提供安置，但他們不會因為執法行動而獲提早編配公屋單位，以免對其他輪候公屋人士不公平。