男警騙「遮仔會」貸款5.7萬　曾稱無心之失　終認明知故犯判社服

男警被揭2019年隱瞞欠債50萬，獲警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會」)借款5.7萬元，從而被廉署控告欺詐罪。男警自辯時曾稱因2019年作申請時每日都超時工作，他受感冒影響而填錯表，惟裁判官王證瑜不接納其解釋，裁定他罪成。男警之後求情仍稱無心之心，王官即稱會考慮判監後，男警即改口說是明知故犯。案件因而再押後至今(9日)判刑，王官指本案涉及金額不算高，考慮被告初犯且有真誠悔意，判社會服務令160小時。



被告馬偉昌（47歲，報稱無業），被控於2019年7月3日至2019年7月10日期間，向香港警察儲蓄互助社訛稱，在私人貸款申請書所載的內容及資料均為完整及正確，並意圖詐騙而誘使互助社職員向被告批出一筆57,060港元的貸款。

被告馬偉昌。(陳蓉攝)

自辯稱草率剔錯

被告自辯時稱曾，他申請貸款期間，每日都工作忙碌，並患上感冒，聲稱在不夠集中及草率下，「剔錯」表格指他並無其他欠款。

官指被告必然知道申報資料須準確

但王官指被告的表格上如入伍日期等，均曾要求修改，但申報貸款的項目卻「繼續錯」，他又在申請表上作健康良好的聲明，庭上稱有風寒，有明顯差異。此外這非被告首次申請「遮仔會」貸款，他必定知要確保資料準確，卻辯稱當時「求其簽」，故裁定他罪成。

求情時一度稱無心之失

被告原本於8月28日判刑，但被告的背景報告卻顯示被告仍堅稱是無心之失。王官遂稱會考慮判監，其律師即再索指示，被告改口認明知故犯。王官最後准押後索取社會服務令報告。

還押後確認明知故犯

王官指被告的社會服務令報告指被告已承認是明知故犯，並承諾不會從犯，又稱在還押期間的悔意並無改變。王官接納被告已有真誠悔意，並採納報告建議，判被告社會服務令160小時。

案件編號：WKCC 5249/2024