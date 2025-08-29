轉職地盤工的前男警　為電騙集團向老婦取5萬　未收酬勞兼囚28月

現職地盤工的31歲前男警，涉為詐騙集團充當跑腿，上門向90歲老婦收取5萬元騙款，上門收錢時被埋伏的警方當場拘捕，被告稱入屋始知呃阿婆。被告早前在區域法院承認1項串謀洗黑錢罪，辯方求情稱被告因為貪婪犯案，不知道參與了電騙，最終亦收不到報酬。法官王詩麗今（29日）判刑指，須判處阻嚇性刑罰以反映罪行嚴重性，判監28個月。



被告蘇靖峰，31歲，地盤工人，他承認1項串謀洗黑錢罪，於或約於2023年12月5日在香港，一同與其他身分不詳的人串謀詐騙郭姓女子，即不誠實地虛假地表示郭的孫子需要金錢 ，從而誘使郭交出現金港幣共50,000元 。被告的妻子和兒女今到庭旁聽。

被告蘇靖峰履行社會服務令時，因遲到及收警告信，今被改囚10日但准緩刑1年。(劉安琪攝)

靠妻子的傷殘津貼及家人資助過活

法官王詩麗引述求情指，被告有毅進學歷，妻子患精神病須定期復診，二人育有3名1至8歲子女，一家靠妻子的傷殘津貼及家人資助過活。被告在案中按指示假扮客服上門收款，他不知牽涉電騙案。被告稱因經濟拮据和貪婪犯案，事件屬一次性，規模不大，事主受到的驚嚇程度低，被告亦收不到報酬，已深切反省，不會重犯。王官亦提到，被告有公職人員接受利益及賭外圍案底，曾被判監逾3個月和社會服務令。

按控方要求加刑4月

王官指，須判處判處阻嚇性刑罰以反映罪行嚴重性，被告是經濟支柱不是有效減刑因素，遂判監2年，並接受控方按《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑4個月，最終判被告入獄28個月。

案件編號：DCCC 737/2024