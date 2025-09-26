七旬翁警察遊樂會趁女侍應執枱摸臀　官不排除酒後糊塗罰款1萬

七旬翁在警察體育遊樂會中菜廳出席宴會時，涉趁女侍應執枱時掃女方大腿和臀部，他否認1項非禮罪，案件今（26日）在西九龍裁判法院裁決。暫委裁判官杜卓倫指，閉路電視雖未拍到非禮過程，但拍到被告事發前後都一直望住事主。此外被告一方面辯稱他當時酒醉至無意識，辯方證人卻指他有當場辯稱無摸人，認為辯方說法自相茅盾，裁定被告非禮罪成。考慮被告年邁，亦不排除是酒醉下一時糊塗，判他罰款1萬元。



被告蔡濤能（74歲，退休人士），被控一項猥褻侵犯罪，指他於2025年1月3日，在香港九龍深水埗西洋菜北街430號警察體育遊樂會1樓中菜廳猥褻侵犯女子X。

被告蔡濤能在西九龍法院被裁定非禮罪成，判罰款1萬元。

女事主稱遭人由膝摸到臀

暫委裁判官杜卓倫引述控方案情指，被告當晚在中菜廳出席宴會，當女事主X執枱時，她感到有人用手由下而上地從她膝頭掃上臀部。她轉身見到被告的手放了在她臀部上，即時喝止被告問：「點解摸我。」被告沒有作聲。

被告指事主X逼埋嚟

被告自辯時稱，當日朋友帶他去食蛇宴，他飲了很多酒，如廁時更在廁所睡著，由朋友帶他返回座位。不久，事主X「逼埋嚟」，他沒了意識，翌晨才醒來，其妻指他非禮了人。辯方傳召的證人指，當晚聽到有人對被告說肯道歉便沒事，被告回應：「我冇做過，點解要道歉。」

閉路電視拍到被告事發前後都望住X

杜官指，閉路電視片段雖拍不到非禮動作，但見到被告在事發前後時間都望住X，望到X走開與現場人士對談。控方盤問被告有無摸X時，被告稱他沒意識，卻能堅稱沒有摸X。杜官質疑被告沒意識又怎能肯定自己無摸X。此外，被告稱他見到X走近桌子後不久便彈開，其後又改口稱他沒意識，自相矛盾。被告友人亦供稱聽到被告說：「冇做過，點解要道歉。」因此不接納被告的證供。X與被告素未謀面，沒有動機誣蔑被告，其證供亦清晰直接，裁定被告罪成。

求情指被告飲酒飲出禍

辯方求情指，被告飲酒「飲出禍」，他願向X及朋友道歉，並承諾戒酒。杜官考慮案情及被告年邁，不排除被告受酒精一時糊塗犯案，判罰款1萬元。

案件編號：WKCC 1544/2025