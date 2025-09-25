廚師涉摸5歲女兒胸　辯稱年幼胸部非禁區　官不接納裁非禮罪成

廚師涉在女兒5歲時掃其胸，又曾在妻面前要女兒為他拉褲鏈等，從而被控4項非禮等罪，他否認指控，並指摸胸只是與女兒玩「唧」，又指女兒當時年幼，其胸部不算是禁區。案件今(25日)在西九龍法院(暫代區域法院)裁決，暫委法官徐綺薇指未發育的胸部也是性徵，強調父女之間不能越界，裁定被告全部罪成，把案押後至11月13日判刑，以索取事主創傷報告及被告的背景報告。



被告TSK（58歲，廚師）被控3項非禮及1項煽惑16歲以下女童作出嚴重猥褻作為罪，指他於2013年至2019年期間，3度在葵涌住所非禮其女兒X；及於2015至2017年間，煽惑女兒X向他作出嚴重猥褻行為，X在案發時年紀約5至11歲。

被告TSK在西九龍法院被裁定非禮等4罪成。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

在妻面前要女兒幫拉褲鏈

控方案情指，X就讀幼稚園或小一時某晚，被告入睡房躺在她身旁，並伸手入X的內衣掃她的胸部約5秒。X就讀小二或小三時的某個下午，被告叫X幫他拉褲鏈，被妻勸阻。至X讀小四時，被告進入X房間，觸摸X的私處，另曾觸摸X的腰及臀部，並向她說：「你瞓啦。」妻曾就非禮事問被告，被告說：「我唔小心咋。」X亦曾要求被告不要再摸她，被告反指X有幻覺。

官斥被告摸胸的動作不是唧

徐官今裁決指，X的證供簡單直接，對案發事件的記憶清晰及有條理，接納X所言屬實。就摸胸部一罪，辯方指被告只是和當時5歲的X玩「唧」遊戲，指X當時年幼，其胸部不算是禁區。徐官反駁指，未發育的胸部也是性徵，強調父女之間不能越界，何況被告當時刻意伸手入X的上衣內掃其胸約5至10秒，動作不是「唧」。

拉褲鏈有機會碰到下體是常識

至於被告煽惑X為他拉褲鏈，徐官指拉褲鏈或多或少會碰到下體是常識，即使一名男子要求女同事或陌生成年女子為他拉褲鏈，此行為也必然是猥褻。本案被告與X是父女關係，情況更加嚴重，被告不理在場妻子勸阻，刻意將下體挺前向住X，若X為被告拉褲鏈，她必然會碰到被告的下體，被告顯然不介意妻子目睹他被女兒觸碰下體，以達致其性滿足，嚴重猥褻程度可想而知。

徐官亦裁定被告有趁X在床上睡覺時用5指摸X的下體一下，以及打圈搓X的臀部，裁定被告所有罪名成立。

案件編號：DCCC537/2024